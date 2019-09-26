 Україна домовилася про ″безвіз″ з Еквадором та Колумбією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Новини

Україна домовилася про "безвіз" з Еквадором та Колумбією

Україна уклала угоди про безвізовий режим з Еквадором та Колумбією. Наразі українці можуть подорожувати без оформлення візових документів у 21 країну Латинської Америки, повідомили в міністерстві закордонних справ.

Українці зможуть подорожувати до Еквадору та Колумбії без віз

Українці зможуть подорожувати до Еквадору та Колумбії без віз

Українські громадяни зможуть подорожувати без отримання віз до Еквадору. Про підписання угоди про скасування віз з цією країною у середу, 25 вересня, повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Положеннями угоди запроваджується безвізовий режим поїздок громадян України та Еквадору строком до 90 днів.

DW.COM

Якщо в ЄС і надалі зростатиме кількість прохачів притулку з країн, для яких діє безвізовий режим, Брюссель може вдатися до заходів протидії, застерегли в Єврокомісії. (17.06.2019)

Напередодні український міністр також підписав угоду про безвізовий режим між Україною та Колумбією з міністром закордонних мправ цієї країни Карлосом Холмсом Трухіо.

Як відомо, безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже понад два роки - з 11 червня 2017 року. З цього часу режимом безвізових поїздок, який діє виключно для власників біометричних паспортів, скористались три мільйони українців, повідомило раніше міністерство внутрішніх справ. При цьому найбільша кількість українців - понад один мільйон осіб - перетнули кордон із Польщею.

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