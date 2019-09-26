Україна домовилася про "безвіз" з Еквадором та Колумбією

Українські громадяни зможуть подорожувати без отримання віз до Еквадору. Про підписання угоди про скасування віз з цією країною у середу, 25 вересня, повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Положеннями угоди запроваджується безвізовий режим поїздок громадян України та Еквадору строком до 90 днів.

Напередодні український міністр також підписав угоду про безвізовий режим між Україною та Колумбією з міністром закордонних мправ цієї країни Карлосом Холмсом Трухіо.

Як відомо, безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже понад два роки - з 11 червня 2017 року. З цього часу режимом безвізових поїздок, який діє виключно для власників біометричних паспортів, скористались три мільйони українців, повідомило раніше міністерство внутрішніх справ. При цьому найбільша кількість українців - понад один мільйон осіб - перетнули кордон із Польщею.