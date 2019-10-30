 Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО - Зеленський

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що двері Альянсу відчинені, але шлях до членства складний.

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг у Маріїнському палаці у Києві

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг у Маріїнському палаці у Києві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО. Про це він сказав на прес-конференції згенеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після засідання Комісії Україна-НАТО, що відбулося у Києві в четвер, 31 жовтня.

"Ми готові ще ближче співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливості приєднання України до ПДЧ (плану дій для членства в Альянсі. - Ред.). Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує на такий формат відносин з Альянсом", - заявив Зеленський, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Український президент також повідомив, що під час засідання Комісії Україна-НАТО сторони домовилися про оновлений "консолідований пакет проєктів і практичних заходів щодо перспективи співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО". 

Своєю чергою, Столтенберг заявив, що процес реформ є абсолютно необхідним для майбутньої безпеки та процвітання України, а також просування до майбутнього членства в НАТО. Пізніше, під час виступу у Верховній Раді генсек НАТО однак нагадав, що двері Альянсу відчинені для тих, хто бажає вступити до нього, але шлях до сленства в НАТО - складний. 

Стотенберг також додав, що Альянс ніколи не визнає незаконної анексії Криму Росією і закликав РФ повернути Україні військові кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки. Столтенберг анонсував також збільшення підтримки України через проведення навчань у Чорному морі.

Засідання Комісії Україна-НАТО за участі Володимира Зеленського

Засідання Комісії Україна-НАТО за участі Володимира Зеленського

 

Зустріч "у вузькому колі"

Перед цим Зеленський окремо зустрівся зі Столтенбергом. Про зустріч, яка відбулася у Маріїнському палаці у Києві, повідомлається на офіційному сайті українського президента.

Згідно з повідомленням, переговори Зеленського зі Столтенбергом відбулися "у вузькому колі", а одразу після розмови співрозмовники розпочали засідання Комісії Україна-НАТО, що відбувається в рамках дводенного візиту Північноатлантичної ради Альянсу до Києва.

Північноатлантична рада складається із представників усіх 29 держав-членів НАТО та є основним центром ухвалення політичних рішень Альянсу. Її візит, під час якого планується зустріч зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком, розпочався 30 жовтня.

Нагадаємо, 25 жовтня Загороднюк за підсумками його участі у засіданні міністрів оборони Альянсу в Брюсселі заявив, що Україна перезапускає формат співпраці з НАТО.

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