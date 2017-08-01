Україна гармонізувала з європейськими понад 90 відсотків стандартів

Україна в рамках гармонізації технічних вимог і регламентів з європейськими стандартами гармонізувала 91 відсоток національних стандартів. Про це в середу, 10 квітня, повідомив віце-прем'єр-міністр Степана Кубів, інформує міністерство економічного розвитку і торгівлі України. "Угода про вільну торгівлю з ЄС відкрила нові можливості для експорту української промислової продукції, але на рівні технічних і технологічних вимог було багато роботи", - зазначив він.

За словами Кубіва, у 2016 році було ліквідовано 90 відсотків радянських ГОСТів. "Замість цього було розроблено і прийнято 5105 національних стандартів, і тепер 91 відсоток гармонізовано зі стандартами ЄС", - зазначив віце-прем'єр.

У 2019 році заплановано прийняти ще три тисячі стандартів. Через кілька років будуть скасовані всі радянські ГОСТи, їх замінять європейські стандарти, додав Кубів.

Окрім того, за його словами, отримане Україною в 2018 році повноправне членство в Метричній конвенції відкриває додаткові можливості для експорту. "Ми отримали визнання української системи вимірювань та її відповідності міжнародним вимогам з боку всіх 59 країн-членів Конвенції. Це обов'язкова умова, щоб Україна набула повноправного членства в Міжнародній організації законодавчої метрології і продовжувала роботу над укладенням Угоди з ЄС про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА)", - зазначив він.