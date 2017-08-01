 Україна гармонізувала з європейськими понад 90 відсотків стандартів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Україна гармонізувала з європейськими понад 90 відсотків стандартів

Після ліквідації майже всіх радянських ГОСТів Україна привела понад 90 відсотків своїх національних стандартів у відповідність до європейських, повідомив віце-прем'єр-міністр України Степана Кубів.

Віце-прем'єр-міністр Степана Кубів

Віце-прем'єр-міністр Степана Кубів

Україна в рамках гармонізації технічних вимог і регламентів з європейськими стандартами гармонізувала 91 відсоток національних стандартів. Про це в середу, 10 квітня, повідомив віце-прем'єр-міністр Степана Кубів, інформує міністерство економічного розвитку і торгівлі України. "Угода про вільну торгівлю з ЄС відкрила нові можливості для експорту української промислової продукції, але на рівні технічних і технологічних вимог було багато роботи", - зазначив він.

За словами Кубіва, у 2016 році було ліквідовано 90 відсотків радянських ГОСТів. "Замість цього було розроблено і прийнято 5105 національних стандартів, і тепер 91 відсоток гармонізовано зі стандартами ЄС", - зазначив віце-прем'єр.

DW.COM

З часів Євромайдану українська економіка переживає скрутні часи, попри те, що вже кілька років діє угода про вільну торгівлю з ЄС. Але розвиток малого і середнього бізнесу в останні роки дає надію. Репортаж DW. (19.02.2019)

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем передбачає скасування ввізних мит на 80 відсотків українських та 70 відсотків ізраїльських промислових товарів. (21.01.2019)

У 2019 році заплановано прийняти ще три тисячі стандартів. Через кілька років будуть скасовані всі радянські ГОСТи, їх замінять європейські стандарти, додав Кубів. 

Окрім того, за його словами, отримане Україною в 2018 році повноправне членство в Метричній конвенції відкриває додаткові можливості для експорту. "Ми отримали визнання української системи вимірювань та її відповідності міжнародним вимогам з боку всіх 59 країн-членів Конвенції. Це обов'язкова умова, щоб Україна набула повноправного членства в Міжнародній організації законодавчої метрології і продовжувала роботу над укладенням Угоди з ЄС про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА)", - зазначив він.

Дивитись відео 02:44

Фактчек DW: Чи справді "Купуй українське" на користь українській економіці? (03.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи справді "Купуй українське" на користь українській економіці? (03.05.2018)  

Також за темою

Ärmelkanal Frachtschiff

Угода про ЗВТ між Україною та Канадою: символічна чи ефективна? 01.08.2017

Між Україною та Канадою з 1 серпня починає діяти зона вільної торгівлі. Після ЗВТ з Євросоюзом це вже друга така угода, яку підписала Україна. Який зиск матиме Київ та Оттава від лібералізації торгівлі.

Реклама

Докладно

Біньямін Нетаньяху (в центрі) разом з прихильниками

Переможці та переможені на виборах в Ізраїлі

Обвинувачення у корупції йому не нашкодили - Біньямін Нетаньяху готується до свого п'ятого прем'єрського терміну.  

Саміт ЄС-Китай у Брюсселі

Китайський прорив: чого досягнув ЄС на саміті з КНР

Саміт ЄС-Китай, який останніми днями був на межі провалу, завершився ухваленням спільної декларації.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  