Україна в ситуації з "Північним потоком-2" може захистити свої інтереси - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не потрібно розцінювати німецько-американську заяву щодо "Північного потоку-2" як кінець історії, і Україна має можливість максимально захистити свої національні інтереси.

"Що стосується "Північного потоку-2", то гра вчора не завершилася. Учора гру з основного часу просто було переведено в овертайм. Але у нас ще є два тайми, а якщо треба, то і серія післяматчевих пенальті для того, щоб захистити максимально національні інтереси України", - сказав Кулеба в четвер, 22 липня, на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

"Тому не треба розцінювати німецько-американську заяву як кінець історії. Ще попереду дуже багато речей: сертифікація, страхування "Північного потоку-2". І, головне, дуже багато запитань щодо того, як, власне, виконуватимуться ті речі, які записані у вчорашній німецько-американській заяві", - додав він.

Міністр зазначив, що Україна не лише виступила з оцінкою заяви США та Німеччини, а й зробила чіткий юридичний крок, ініціювавши проведення консультацій відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За словами Кулеби, ці консультації мають проводитися з метою дотримання принципів справедливості та безпеки в разі розвитку тих чи інших енергетичних проєктів.

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"І в рамках цих консультацій, які відбуватимуться з ЄС як стороною Угоди про асоціацію, і Берліном, який також як держава-член ЄС є стороною Угоди про асоціацію, про такі речі. Перше: ми поставимо питання, яким чином бачать наші партнери імплементацію цих домовленостей так, щоб вони не послаблювали енергетичної безпеки України та Центральної Європи загалом. Друге: учорашня німецько-американська заява не вирішує питання безпеки України, яка безпосередньо страждає від запуску "Північного потоку-2", - пояснив він.

Глава МЗС України наголосив, що це, власне, головна претензія України до цієї заяви. "Там недостатньо чіткі та конкретні речі написані в блоці з безпеки", - зазначив він. "Третє: яким чином "Північний потік-2" буде заведено під дію третього енергетичного пакета ЄС? І багато інших запитань. Про них треба говорити", - сказав Кулеба.

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Міністр зазначив, що необхідно провести ці консультації для того, щоб чітко встановити, чи є ознаки порушення "Північним потоком-2" права ЄС і принципу солідарності, який діє в ЄС, та відповідної норми Угоди про асоціацію. "Тому це будуть дуже конкретні переговори, спрямовані насамперед на захист національних інтересів України та інтересів країн Центральної Європи, які також постраждають від запуску "Північного потоку-2", - запевнив Кулеба.

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