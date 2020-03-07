Україна в роковини трагедії МН17 закликала Росію визнати провину

У шості роковини аварії літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 у небі над Донбасом Міністерство закордонних справ України заявляє, що зробить усе можливе для встановлення справедливості у справі аварії літака, та закликає РФ визнати свою відповідальність за злочин.

"Сьогодні, у день трагічних роковин збиття літака "Малайзійських авіаліній" МН17 у небі над Україною, наші думки та співчуття - з родичами та близькими загиблих. Ми пам'ятаємо кожного загиблого і зробимо все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині", - йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій в п'ятницю, 17 липня.

У відомстві наголосили, що Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами у Спільній слідчій групі з метою притягнення винних до відповідальності у рамках кримінального процесу та вітає початок судового процесу.

Зазначено також, що Україна вживає заходів у рамках процесу в Міжнародному суді ООН для притягнення РФ до відповідальності за порушення своїх зобов'язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.

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"Важливим кроком у зв'язку з цим є також звернення Нідерландів до Європейського суду з прав людини з позовом проти РФ з метою притягнення цієї держави до відповідальності з огляду на її роль у збитті МH17. Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема резолюції РБ ООН 2166, і співпрацювати зі слідством", - йдеться в заяві.

Зеленський: Справедливість має восторжествувати

Своєю чергою президент України Володмири Зеленський на своїй сторінці у Facebook заявив, що під час розслідування цієї трагедії Україна "показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого в правді".

"Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих", - додав Зеленський.

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Напередодні, 16 липня, на сайті Ради ЄС була оприлюднена заява верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, у якій вислювлювалисясподівання, що Росія визнає свою відповідальність за катастрофу літака та співпрацюватиме в повному обсягі у намаганнях притягнути винних до відповідальності.

Катастрофа рейсу МН17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донбасом на непідконтрольній Україні території 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Причини катастрофи розслідує Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. У вересні 2016 року група оприлюднила висновок, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

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Обвинувачення висунули проти чотирьох осіб. З них троє росіян - це Ігор Гіркін, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий" та Олег Пулатов. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

Москва свою причетність до збиття літака неодноразово заперечувала.