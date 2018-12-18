Україна в міжнародних рейтингах - краща серед гірших? (відео)

У рейтингу Світового банку Doing Business, на який, очевидно, посилається Петро Порошенко, позиції України за останні роки дійсно покращилися. Зокрема, за цьогорічними оцінками, Україна посіла 71 сходинку серед 190 країн за простотою ведення підприємницької діяльності, поліпшивши минулорічний результат на п’ять позицій. Тоді як на початку каденції Порошенка, у 2014-му, країна ледь увійшла до першої сотні і перебувала на 96-му місці. Водночас, президент не згадав позиції України в інших рейтингах впливових міжнародних інституцій. А в них в України - не найповажніші сусіди: