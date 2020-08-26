Україна відкриє КПВВ на адмінмежі з Кримом з 29 серпня

Розпорядження про призупиненняроботи контрольно-пропускних пунктівв'їзду-виїзду (КПВВ) на межі з Автономною Республікою Крим припинить дію в ніч на 29 серпня. Про це повідомило представництво президента України в Криму в середу, 26 серпня.

"Починаючи з 00:00 29 серпня (субота), припиняє дію розпорядження №979 "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 8 серпня 2020 року", - йдеться у повідомленні, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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У представництві анонсували оприлюднення нового порядку перетину адмінкордону з Кримом у четвер, 27 серпня. "Деталі за процедурою перетину КПВВ буде надано пізніше. Повний текст рішення уряду буде оприлюднено завтра", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 серпня набуло чинності розпорядження Кабінету Міністрів України про тимчасове обмеження роботи контрольних пунктів в'їзду на територію анексованого Росією Криму і виїзду з неї.

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Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, причиною цього рішення стало доручення президента України Володимира Зеленського переглянути режим роботи КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Кабмін України переглянути розпорядження про призупинення сполучення з Кримом. За його скасування виступали також представники правозахисних організацій "Крим SOS", "Кримська правозахисна група" та "Української Гельсінської спілки з прав людини".

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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото Кримський титан Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

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