 Україна відкрила справу через затримання Росією човна в Азовському морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2020

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Новини

Україна відкрила справу через затримання Росією човна в Азовському морі

Російське ФСБ затримало в Азовському морі українське судно з чотирма українськими рибалками на борту - їм закидають незаконний вилов риби. Україна відкрила кримінальне провадження.

Українські кораблі біля Керченського мосту

Українські кораблі біля Керченського мосту (архівне фото)

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження щодо затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії в Криму" українського судна з людьми на борту. У суботу, 15 лютого, було розпочато кримінальне провадження за статтею 146 і 278 Кримінального кодексу України за фактом незаконного захоплення українського судна з чотирма людьми на борту", - повідомляє пресслужба прокуратури АРК в Telegram.

Слідство встановило, що  в західній частині Азовського моря було затримано українське судно з рибалками. Разом із кораблем їх відвезли в порт Керчі.

DW.COM

Попередній розгляд позову України до Росії про порушення морського права у Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці розпочався в міжнародному третейському суді в Гаазі. (10.06.2019)

У Прикордонному управлінні ФСБ Росії в анексованому Криму підтвердили домовленість щодо передачі захоплених кораблів Україні 18 листопада. За словами джерела "Інтерфаксу", передача відбудеться "не в Азовському морі". (17.11.2019)

Цього ж дня Державна прикордонна служба України повідомила, що з'ясовує обставини затримання в Азовському морі ФСБ РФ маломірного судна з чотирма громадянами України на борту, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Раніше пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила про затримання маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів у західній частині Азовського моря. Як зазначається в заяві, капітан судна не виконав вимогу прикордонників зупинитися і здійснив спробу втекти. Під час огляду плавзасобу виявлено понад 290 штук камбали-калкан, а також незаконне знаряддя вилову. Реєстраційні документи на судно, зокрема на право вилову, у затриманих були відсутні, їх доправили в порт Керчі для розгляду, йдеться в повідомленні прикордонного управління ФСБ Росії.

Дивитись відео 14:52

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