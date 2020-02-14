Україна відкрила справу через затримання Росією човна в Азовському морі

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження щодо затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії в Криму" українського судна з людьми на борту. У суботу, 15 лютого, було розпочато кримінальне провадження за статтею 146 і 278 Кримінального кодексу України за фактом незаконного захоплення українського судна з чотирма людьми на борту", - повідомляє пресслужба прокуратури АРК в Telegram.

Слідство встановило, що в західній частині Азовського моря було затримано українське судно з рибалками. Разом із кораблем їх відвезли в порт Керчі.

Цього ж дня Державна прикордонна служба України повідомила, що з'ясовує обставини затримання в Азовському морі ФСБ РФ маломірного судна з чотирма громадянами України на борту, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Раніше пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила про затримання маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів у західній частині Азовського моря. Як зазначається в заяві, капітан судна не виконав вимогу прикордонників зупинитися і здійснив спробу втекти. Під час огляду плавзасобу виявлено понад 290 штук камбали-калкан, а також незаконне знаряддя вилову. Реєстраційні документи на судно, зокрема на право вилову, у затриманих були відсутні, їх доправили в порт Керчі для розгляду, йдеться в повідомленні прикордонного управління ФСБ Росії.