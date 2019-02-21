Україна відкрила справу проти військових РФ за агресію в Керченській протоці

Генеральна прокуратура і Служба безпеки України (СБУ) повідомили про початок розслідування відносно ще семи російських військовослужбовців і співробітників російської Прикордонної служби ФСБ через інцидент в Керченській протоці. Вони підозрюються в плануванні, підготовці, розв'язанні і веденні агресивної війни, а також у вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою, повідомила у понеділок, 25 лютого, СБУ.

Йдеться про командуючого Південним військовим округом РФ Олександра Дворнікова, командуючого Чорноморським флотом Олександра Моісеєва і п'ять співробітників прикордонного управління ФСБ щодо анексованого Росією Криму.

"Зазначені військовослужбовці Прикордонної служби ФСБ РФ і інші військові посадові особи Чорноморського флоту РФ координували і організували напад військових кораблів РФ на українських моряків через здійснення артилерійського обстрілу і тарану українських кораблів, в результаті чого наші військові отримали поранення і були захоплені разом з військовою технікою", - йдеться в заяві.

СБУ також вказала, що "незаконні агресивні дії проти українських моряків" здійснювалися на підставі безпосереднього наказу і під керівництвом заступника голови Прикордонної служби ФСБ РФ Геннадія Медведєва і начальника прикордонного управління ФСБ щодо Криму Сергія Станкевича. Досудове розслідування триває.

27 листопада СБУ та військова прокуратура заявили про аналогічні підозри щодо вісьмох російських військових. На початку грудня дані співробітники Прикордонної служби ФСБ РФ були оголошені в розшук.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, арешт згодом продовжили.

Затриманим українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими й відмовилися свідчити.