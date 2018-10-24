 Україна відкрила небо над Ічнею після ліквідації пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

Україна відкрила небо над Ічнею після ліквідації пожежі

За даними повітряного регулятора, вибухи на складах боєприпасів в Ічні на Чернігівщині не призвели до порушень аеротрафіку.

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Північноатлантичний альянс готовий розширити підтримку Україні у впровадженні стандартів НАТО з безпеки на складах боєприпасів.

У Чернігівській області остаточно ліквідували пожежу на арсеналі біля Ічні. В Ічнянському районі відновлюється рух автотранспорту та залізничне сполучення. Жителям дозволили повертатися до своїх домівок. (24.10.2018)

Анатолій Матіос заявив, що причиною інциденту в Ічні, ймовірно, була "закладка" вибухівки. За кілька днів до пожежі неподалік арсеналу бачили двох невідомих чоловіків у камуфляжі. (20.10.2018)

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" поновило рух повітряним простором в радіусі 30 км від складів міністерства оборони поблизу Ічні Чернігвської області, які нещодавно горіли.

"Сьогодні о 00:00 ми повністю відкрили повітряний простір від поверхні Землі до безкінечності "- повідомила прес-служба держрегулятора. Там уточнили, що на операційний авіатрафік ситуація ніяк не вплинула і жодних затримок для повітряних суден не спричинила. "Украерорух" додав, що заходи безпеки триватимуть до повного розмінування ділянок, прилеглих до території арсеналу.

Нагадаємо, пожежа на території складів шостого арсеналу Збройних сил України поблизу Ічні розпочалася 9 жовтня після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів. Повністю її ліквідували 24 жовтня. Із 38 населених пунктів Чернігівської області евакуювали близько 12,5 тисяч людей. Служба безпеки України розглядає диверсійні дії як основну версію причини пожежі на складах.  

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