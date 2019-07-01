 Україна відкриває пункти пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2020

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Україна відкриває пункти пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою

На кордоні з країнами ЄС і Молдовою з 29 травня відкриють загалом 66 пунктів пропуску, повідомили в Держприкордонслужбі. Утім, для повноцінного перетину кордону потрібне і відкриття пунктів у суміжних країнах.

Пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною

Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною

Україна відкриє 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою опівночі 29 травня. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у четвер, 28 травня, повідомив агентству новин "Інтерфакс-Україна".

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"Відкриваються 66 пунктів пропуску, (…) з цієї ночі, починаючи з 00:00 годин, з українського боку робота всіх цих пунктів пропуску відновиться", - сказав Демченко.

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За словами речника, ще 56 пунктів пропуску залишатимуться тимчасово закритими.

Сусідні країни теж поінформували

Демченко додав, що "ще минулого тижня" його відомство поінформувало сусідні країни-члени ЄС і Республіку Молдова про відкриття пунктів пропуску з українського боку, щоб вони врахували цю інформацію. Це потрібно для планування відкриття їхніх контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ), бо повноцінний перетин державного кордону з України в цих напрямках можливий лише тоді, коли пункти пропуску будуть відкриті як з українського боку, так і з боку суміжної країни, зауважив речник Держприкордонслужби.

Демченко не виключив, "що цієї ночі одночасно можуть не запрацювати всі ці 66 напрямів". Які саме сусідні країни зможуть одночасно відкрити свої пункти пропуску навпроти тих українських КПВВ, що відновлять роботу в п'ятницю, стане відомо лише з 29 травня, додав він.

Водночас Демченко нагадав, що рішення про відкриття КПВВ не стосується пунктів пропуску на кордоні України з РФ і Білоруссю, тож вони залишаться закритими.

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