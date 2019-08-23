Україна відзначає День Незалежності

В Україні у суботу, 24 серпня, відзначають День Незалежності. Цього дня у Києві відбулася ініційована президентом України Володимиром Зеленським хода гідності. Вона замінила військовий парад. Хода гідності розпочалася з вшанування пам'яті загиблих. Під час церемонії на Алеї Героїв Небесної сотні було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання, пролунало сто ударів дзвону як символ ста ударів сердець героїв. У ході було заявлено заявлено близько восьми тисяч учасників.

Зеленський заснував день пам'яті захисників України

Під час промови на урочистостях Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. У своєму виступі на урочистостях він також згадав анексію Росією українського Криму і ситуацію на Донбасі. "І для тих, хто не розуміє сьогоднішній біль українців, я поясню дуже простою, доступною мовою: уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас двох дітей", - сказав він. За його словами, першу дитину просто вкрали і видали нове свідоцтво про народження, а другу - закрили в дитячій кімнаті і поставили озброєну охорону. "Але настане день, коли ми обов'язково зберемося разом", - заявив Зеленський.

Учасники святкової ходи на Майдані Незалежності

Альтернативний марш

Натомість представники ветеранських організацій, волонтери та Союз сімей загиблих героїв проводять цього дня окремий захід-марш захисників України. За інформацією агенції "Українські новини", у марші спершу брало участь близько 11 тисяч осіб, а наприкінці заходу - близько 50 тисяч осіб. Маршрут учасників почався з бульвару Тараса Шевченка в напрямку Бессарабського ринку, продовжився до Хрещатика і закінчився на Майдані Незалежності. Будь-яких порушень правопорядку не зафіксовано.

Учасники альтернативного маршу

Для чергування на вулицях української столиці нині залучено близько трьох тисяч поліцейських разом з Нацгвардією, а по всій Україні - 13 тисяч правоохоронців.

В Офісі президента України повідомили, що вже надійшли привітання з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності України від деяких світових лідерів, зокрема від президентів США Дональда Трампа і Франції Еммануеля Макрона та королеви Великобританії Єлизавети II, а також лідерів інших держав.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів незмінна. Королева Великобританії Єлизавета II побажала процвітання народу України в прийдешні роки, а президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Франція залишається поруч з Україною для відновлення миру на Сході країни.

Привітання надійшли і від Німеччини. Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) у своєму відеопривітанні побажала українцям миру, стабільності і процвітання. "Німеччина завжди була поруч з Україною на шляху реформ і буде підтримувати їх у майбутньому", - запевнила дипломатка.

Нагадаємо, 30 липня керівник ОП Андрій Богдан повідомив, що замість військового параду цього дня відбудеться Хода гідності Хрещатиком за участі військовослужбовців, ветеранів АТО, а також представників різних професій. За словами Богдана, хода замінить "традиційний" парад в радянських традиціях із "недешевою демонстрацією військової техніки" і буде заходом "у європейському стилі".

Дивитись відео 04:34 Поділитись День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (23.08.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3OMLS День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (23.08.2019)