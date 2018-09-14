Україна втратила двох солдатів на Донбасі

За попередню добу озброєні проросійські сепаратисти 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Двоє військовослужбовців загинули, ще один отримав легкі поранення. Про це зранку середи, 19 вересня, повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомляє штаб ООС у Facebook. За його даними, озброєні формування атакували позиції Об'єднаних сил, зокрема, біля Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Південного, Пісків, Павлополя та Широкіного. За інформацією української розвідки, за останню добу троє бойовиків знищені, ще п'ятеро - поранені. Від самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" інформації про загиблих і поранених не надходило. Незалежних підтверджень наведених даних немає.

Раніше спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що вбивство лідера самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка суттєво не змінило ситуації на Донбасі. "Оскільки Росія контролює цю територію, то незалежно від його вбивства, немає ніяких змін в ситуації. Вони контролюють військові сили, продовжують тиск на Україну і продовжують гарячу фазу конфлікту", - наголосив він.