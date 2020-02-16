Україна висловила Росії протест через затримання рибалок

Міністерство закордонних справ України у понеділок, 17 лютого, викликало тимчасово повіреного у справах Російської Федерації в Україні й висловило протест у зв'язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі. "Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і міжнародних договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу", - йдеться у заяві МЗС.

Російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, рибальське судно й повернути весь рибальський інвентар. "Українська сторона вчергове підтверджує принципову позицію щодо незмінності закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід'ємної частини суверенної території України", - додали в МЗС.

Як повідомлялося, 15 лютого російські прикордонники заявили про затримання українського рибальського човна з чотирма рибалками на борту. Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка Запорізької області. За даними російської влади, документів, що посвідчують особу, а також документів на судно в рибалок не було.

Російські прикордонники заявляють, що виявили в човні понад 290 штук незаконно виловленої камбали та сітку. Моряків та човен доправили до Керчі. Всі четверо моряків, як стверджує російське слідство, визнали факт браконьєрства.

Наступного дня суд в анексованому Росією Криму заарештував рибалок на 10 днів. 17 лютого голова державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко наголосив, що наразі немає жодних підстав стверджувати, що затримані рибалки займалися незаконною риболовлею.