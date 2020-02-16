 Україна висловила Росії протест через затримання рибалок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Новини

Україна висловила Росії протест через затримання рибалок

Українська сторона вимагає негайно звільнити українських рибалок, судно та повернути їхній інвентар. Російські прикордонники обвинувачують українців у браконьєрстві.

МЗС України висловило протест Росії через затримання рибалок в Азовському морі

МЗС України висловило протест Росії через затримання рибалок в Азовському морі

Міністерство закордонних справ України у понеділок, 17 лютого, викликало тимчасово повіреного у справах Російської Федерації в Україні й висловило протест у зв'язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі. "Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і міжнародних договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу", - йдеться у заяві МЗС.

Російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, рибальське судно й повернути весь рибальський інвентар. "Українська сторона вчергове підтверджує принципову позицію щодо незмінності закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід'ємної частини суверенної території України", - додали в МЗС.

Як повідомлялося, 15 лютого російські прикордонники заявили про затримання українського рибальського човна з чотирма рибалками на борту. Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка Запорізької області. За даними російської влади, документів, що посвідчують особу, а також документів на судно в рибалок не було.

DW.COM

Чотирьох затриманих у суботу в Азовському морі українських рибалок російська влада в анексованому Криму засудила до 10 днів адміністративного арешту за незаконний вилов риби. (16.02.2020)

Російські прикордонники заявляють, що виявили в човні понад 290 штук незаконно виловленої камбали та сітку. Моряків та човен доправили до Керчі. Всі четверо моряків, як стверджує російське слідство, визнали факт браконьєрства.

Наступного дня суд в анексованому Росією Криму заарештував рибалок на 10 днів. 17 лютого голова державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко наголосив, що наразі немає жодних підстав стверджувати, що затримані рибалки займалися незаконною риболовлею.

Дивитись відео 14:52

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