Україна вимагає від Росії забезпечити доступ ОБСЄ до ОРДЛО

Україна закликає Росію надати Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ повний доступ до непідконтрольних Києву районів Донбасу, а також уможливити надання медичної допомоги українцям на території ОРДЛО. "Закликаємо РФ забезпечити у повному обсязі право на життя та доступ до медичного забезпечення незаконно ув'язнених українців, забезпечити безперешкодний та безпечний доступ представників моніторингових місій та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також українських лікарів до населення тимчасово окупованих територій з метою проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування", - йдеться в оприлюдненій у середу, 1 квітня, заяві українського МЗС.

У відомстві зазначили, що приєднуються до відповідного заклику, висловленого днями міністрами закордонних справ Німеччини та Франції.

У МЗС України також закликали Росію виконати свої безпекові зобов'язання за мінськими домовленостями та забезпечити стале припинення вогню на Донбасі. "Ми розглядаємо цей крок не лише як необхідну передумову для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але і як важливий елемент глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, у дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН", - наголосили в МЗС.

У міністерстві додали, що Україна раніше привертала увагу міжнародної спільноти до нездатності перешкоджати поширенню коронавірусу на непідконтрольних уряду в Києві територіях. "В умовах продовження бойових дій та фактичного закриття окупованої частини Донбасу для СММ ОБСЄ, установ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних неурядових організацій, місцеві жителі опинилися у ролі заручників, беззахисних перед загрозою пандемії", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 30 березня міністри закордонних справ Німеччини та Франції Гайко Маас (Heiko Maas) і Жан-Ів Ле Дріан висловили своє занепокоєння через обмеження роботи СММ ОБСЄ на Донбасі на території самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР". Вони зазначили, що спалах пандемії коронавірусу не може слугувати приводом для перешкоджання свободі пересування СММ та виконанню нею її мандата. Міністри закликали Москву вплинути на проросійських сепаратистів на Донбасі.