 Україна вимагає від Росії забезпечити доступ ОБСЄ до ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна вимагає від Росії забезпечити доступ ОБСЄ до ОРДЛО

В умовах поширення коронавірусу Росія має надати утримуваним в ОРДЛО українцям доступ до медичного забезпечення та уможливити роботу представників СММ ОБСЄ та Червоного Хреста, наполягає МЗС України.

Українські військові та спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Українські військові та спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Україна закликає Росію надати Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ повний доступ до непідконтрольних Києву районів Донбасу, а також уможливити надання медичної допомоги українцям на території ОРДЛО. "Закликаємо РФ забезпечити у повному обсязі право на життя та доступ до медичного забезпечення незаконно ув'язнених українців, забезпечити безперешкодний та безпечний доступ представників моніторингових місій та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також українських лікарів до населення тимчасово окупованих територій з метою проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування", - йдеться в оприлюдненій у середу, 1 квітня, заяві українського МЗС.

У відомстві зазначили, що приєднуються до відповідного заклику, висловленого днями міністрами закордонних справ Німеччини та Франції.

У МЗС України також закликали Росію виконати свої безпекові зобов'язання за мінськими домовленостями та забезпечити стале припинення вогню на Донбасі. "Ми розглядаємо цей крок не лише як необхідну передумову для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але і як важливий елемент глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, у дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН", - наголосили в МЗС.

У міністерстві додали, що Україна раніше привертала увагу міжнародної спільноти до нездатності перешкоджати поширенню коронавірусу на непідконтрольних уряду в Києві територіях. "В умовах продовження бойових дій та фактичного закриття окупованої частини Донбасу для СММ ОБСЄ, установ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних неурядових організацій, місцеві жителі опинилися у ролі заручників, беззахисних перед загрозою пандемії", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 30 березня міністри закордонних справ Німеччини та Франції Гайко Маас (Heiko Maas) і Жан-Ів Ле Дріан висловили своє занепокоєння через обмеження роботи СММ ОБСЄ на Донбасі на території самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР". Вони зазначили, що спалах пандемії коронавірусу не може слугувати приводом для перешкоджання свободі пересування СММ та виконанню нею її мандата. Міністри закликали Москву вплинути на проросійських сепаратистів на Донбасі.

Дивитись відео 04:10

"Мінськ-2" і війна на Донбасі: як змусити мінські домовленості працювати (12.02.2020)

Також за темою

OSCE

Берлін і Париж вимагають скасувати обмеження для місії ОБСЄ на Донбасі 31.03.2020

Боротьба з поширенням коронавірусу - не привід для запровадження сепаратистами обмежень на роботу СММ ОБСЄ на Донбасі, вважають керівники МЗС Німеччини й Франції. Вони закликали Москву вплинути.

Ukraine Geschichte von zwei Ländern

Коронавірус і Донбас: що буде, якщо Covid-19 прийде в "ДНР" і "ЛНР" 26.03.2020

У "ДНР" та "ЛНР" стверджують, що у них досі немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Натомість експерти застерігають від спалаху COVID-19 в ОРДЛО.

Symbolbild Virologe

На окупованій Луганщині виявили перший випадок COVID-19 - ЗМІ 30.03.2020

На окупованій Луганщині виявили перший випадок інфікування новим коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. У "ЛНР" стверджують, що ізолювали пацієнта.

Реклама

Докладно

З-під обсервації у готелі Козацький у Києві втекли кілька людей

Як карають за порушення правил карантину

Дехто вважає правила карантину зайвими. Та за їхнє порушення - не лише в Україні - загрожують штрафи і навіть тюрма.  

Земельна реформа: як діятиме тепер ринок землі в Україні

Земельна реформа в Україні

В Україні скасували мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Як діятиме земельний ринок.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  