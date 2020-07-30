 Україна вимагатиме екстрадиції з Білорусі 28-ми найманців ПВК ″Вагнер″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2020

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Україна вимагатиме екстрадиції з Білорусі 28-ми найманців ПВК "Вагнер"

Україна вимагатиме екстрадиції 28-ми затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнер", повідомив Офіс генпрокурора. За даними офісу, дев'ятеро з них є громадянами України.

Затримання найманців ПВК Вагнер у санаторії під Мінськом

Затримання найманців ПВК "Вагнер" у санаторії під Мінськом

Офіс генерального прокурора України звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про тимчасовий арешт найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", яких затримали у Білорусі.

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"28 особам, з яких дев'ятеро - громадяни України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (стаття 258 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті  Офісу генпрокурора України в п'ятницю, 31 липня.

Таким чином, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі, пояснили в Офісі генпрокурора.

Наразі триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб. Питання щодо їхньої видачі вирішуватимуть компетентні органи Білорусі, зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, 29 липня у Білорусі повідомили про затримання 32 найманців ПВК "Вагнер", які нібито прибули "для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії" в країні, та про затримання ще однієї особи у Гомельській області. Вказувалося, що всі 33-оє затриманих є громадянами Росії.

Згодом президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки країни через затримання росіян. Після неї державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що частина затриманих у країні росіян була на Донбасі.

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Служба безпеки України повідомила, що звернеться з клопотанням про екстрадицію частини затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнер", яких підозрюють у скоєнні воєнних злочинів.

Пізніше у посол РФ у Білорусі заявив, що затримані у Білорусі громадяни Росії запізнилися на рейс із Мінська, коли прямували транзитом до третьої країни. Затримані росіяни, запевнив посол, не причетні до подій, пов'язаних з суспільно-політичною ситуацією в Білорусі. 

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