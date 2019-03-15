 Україна вимагатиме від Росії 1,24 мільярда гривень за порти Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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Новини

Україна вимагатиме від Росії 1,24 мільярда гривень за порти Криму

Асоціація морських портів України готує вимогу до Росії відшкодувати 1,24 мільярда гривень за втрачене в кримських портах майно.

Морський порт Керчі

Морський порт Керчі

Адміністрація морських портів України (АМПУ) готує вимогу до російського уряду про виплату 1,24 мільярда гривень у якості компенсації збитків внаслідок окупації Криму, повідомила в середу, 20 листопада, пресслужба відомства.

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Доповідь генсека ООН свідчить - РФ свідомо змінює склад населення Криму, порушуючи таким чином четверту женевську конвенцію. З 2014 року на півострів переїхало не менше 140 тисяч росіян. (17.10.2019)

Останні випадки затримання та викрадення кримських татар на анексованому півострові є репресіями проти активістів, переконані адвокати та правозахисники. (31.05.2018)

Саме у таку суму в АМПУ оцінили вартість державного майна, яке було незаконно привласнене самопроголошеною владою окупованого півострова.

Як зазначили в адміністрації, це вже другий шлях, який АМПУ використовує, щоб отримати компенсацію за збитки, понесені у Криму. Раніше державне підприємство передало інформацію про свої активи на півострові міністерству юстиції України, яке подавало загальний позов у Європейський суд з прав людини.

"Цього разу ми використовуємо положення (українсько-російської. - Ред.) Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок - це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", - наголосив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

В адміністрації планують надіслати відповідне повідомлення російському уряду до кінця 2019 року. 

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Як Росія окуповувала український Крим (15.03.2019)

Посилання в інтернеті

Пресслужба АМПУ

Аудіо й відео до теми

Як Росія окуповувала український Крим (15.03.2019)  

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