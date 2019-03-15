Україна вимагатиме від Росії 1,24 мільярда гривень за порти Криму

Адміністрація морських портів України (АМПУ) готує вимогу до російського уряду про виплату 1,24 мільярда гривень у якості компенсації збитків внаслідок окупації Криму, повідомила в середу, 20 листопада, пресслужба відомства.

Саме у таку суму в АМПУ оцінили вартість державного майна, яке було незаконно привласнене самопроголошеною владою окупованого півострова.

Як зазначили в адміністрації, це вже другий шлях, який АМПУ використовує, щоб отримати компенсацію за збитки, понесені у Криму. Раніше державне підприємство передало інформацію про свої активи на півострові міністерству юстиції України, яке подавало загальний позов у Європейський суд з прав людини.

"Цього разу ми використовуємо положення (українсько-російської. - Ред.) Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок - це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", - наголосив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

В адміністрації планують надіслати відповідне повідомлення російському уряду до кінця 2019 року.