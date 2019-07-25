Україна видворила співробітника консульства Росії - Москва відповіла тим самим

Київ і Москва у вівторок, 13 серпня, видворили зі своєї території по одному представнику дипломатичних установ. Спочатку в Службі безпеки України (СБУ) повідомили, що контррозвідка у Львівській області виявила місцевого жителя, який начеюто збирав розвіддані для спецслужб РФ і передавав їх "російському розвіднику під дипломатичним прикриттям". За даними української спецслужби, військового пенсіонера, який керував громадською організацією, завербували російські спецслужби у 2014 році.

У СБУ стверджують, що чоловік збирав дані про політичних і громадських діячів, підрозділи Збройних сил України, органи безпеки та іноземних військових інструкторів у західному регіоні України. Зібрану інформацію він, за даними спецслужби, передавав російському розвідникові, який "працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові". Чоловіку оголосили про підозру щодо вчинення державної зради. Натомість співробітника російського консульства вислали з України, оголосивши персоною нон ґрата "за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи", повідомили у пресслужбі СБУ.

Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі, повідомило у вівторок, 13 серпня, МЗС РФ. Цей крок став відповіддю на аналогічні дії Києва стосовно російського представника у Львові, зазначили у відомстві.

У російському МЗС зазначили, що СБУ зволікала три місяці з оприлюдненням цієї інформації. Там наголосили, що будь-яких доказів протиправної діяльності висланого з України дипломата пред'явлено не було.