Україна арештувала три тисячі тонн продукції заводу з "ЛНР"

В українському Маріуполі заарештовано три тисячі тонн продукції Алчевського металургійного комбінату, який розташований на території так званої "ЛНР". Про це в четвер, 1 листопада, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею КК за фінансування тероризму", - написав Луценко.

Генпрокурор також додав, що "продукція перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгію". Судячи з фотографії, розміщеної на сторінці Луценка, судно має назву Comet.

Раніше, 30 жовтня, Україна та Росія обмінялися затриманими моряками з російського судна "Норд" та українськими судами "ЯМК-0041" та "ЯОД-2105".