Україна арештувала три тисячі тонн продукції заводу з "ЛНР"

За словами генпрокурора України Юрія Луценка, у Маріуполі затримано судно з продукцією Алчевського металургійного комбінату, розташованого на території "ЛНР".
В українському Маріуполі заарештовано три тисячі тонн продукції Алчевського металургійного комбінату, який розташований на території так званої "ЛНР". Про це в четвер, 1 листопада, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею КК за фінансування тероризму", - написав Луценко.
Генпрокурор також додав, що "продукція перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгію". Судячи з фотографії, розміщеної на сторінці Луценка, судно має назву Comet.
Раніше, 30 жовтня, Україна та Росія обмінялися затриманими моряками з російського судна "Норд" та українськими судами "ЯМК-0041" та "ЯОД-2105".