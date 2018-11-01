 Україна арештувала три тисячі тонн продукції заводу з ″ЛНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2018

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Новини

Україна арештувала три тисячі тонн продукції заводу з "ЛНР"

За словами генпрокурора України Юрія Луценка, у Маріуполі затримано судно з продукцією Алчевського металургійного комбінату, розташованого на території "ЛНР".

Берегова охорона в Маріуполі (фото з архіву)

Берегова охорона в Маріуполі (фото з архіву)

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В українському Маріуполі заарештовано три тисячі тонн продукції Алчевського металургійного комбінату, який розташований на території так званої "ЛНР". Про це в четвер, 1 листопада, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею КК за фінансування тероризму", - написав Луценко.

Генпрокурор також додав, що "продукція перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгію". Судячи з фотографії, розміщеної на сторінці Луценка, судно має назву Comet.

Раніше, 30 жовтня, Україна та Росія обмінялися затриманими моряками з російського судна "Норд" та українськими судами "ЯМК-0041" та "ЯОД-2105".

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