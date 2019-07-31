Україна активізує діалог з НАТО через припинення дії ракетного договору

В Україні розчаровані припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і збираються активізувати діалог з НАТО через це, повідомило міністерство закордонних справ України в п'ятницю, 2 серпня.

"В Україні розчаровані припиненням дії Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та меншої дальності через ситуацію, що створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США", - йдеться у повідомленні МЗС.

У міністерстві зауважили, що Україна також дотримувалась умов цього договору попри те, що не була його учасницею. "Формально не будучи стороною Договору про РСМД, Україна неухильно дотримувалась його положень протягом усього часу його існування. У 1988-1991 роках в Україні були ліквідовані всі балістичні та крилаті ракети наземного базування меншої (від 500 до 1000 кілометрів) та середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів), а також 25 об'єктів, пов'язаних з ними", - зазначили у МЗС.

У міністерстві нагадали, що спільно із США засудили розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубеж" та розширення бойових характеристик ракетного комплексу "Іскандер-М". "У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу", - зазначили у відомстві.

Ракетний договір втратив чинність

Нагадаємо, 2 серпня припинив діяти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між США та Росією.

НАТО звинувачує РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві стверджують, що це не є порушенням договору. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.