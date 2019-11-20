"Українагейт": посла США при ЄС Сондленда звинувачують у сексуальних домаганнях

Троє жінок у середу, 27 листопада, звинуватили у сексуальному домаганні Гордона Сондленда, який є послом США при ЄС та одним з ключових свідків у розслідуванні в рамках можливого імпічменту президента США Дональда Трампа.

Статті з відповідними обвинуваченнями опубліковані у виданнях Portland Monthly та Propublica, яке спеціалізується на розслідуваннях. Жінки розповіли, що Сондленд намагався їх обійняти і поцілувати. Усі вони працювали разом з ним. Звинувачення стосуються періоду з 2003 до 2008 року, коли він працював у готельному бізнесі і заробив на ньому мільйонні статки.

Одна із жінок, які звинувачують Сондленда, - власниця видання Portland Monthly Ніколь Фогель. Як зазначає Propublica, Фогель була одним з джерел для статті, але не впливала на редакційні рішення. Рішення опублікувати статтю спільно з порталом Propublica було ухвалено, щоб гарантувати неупередженість.

Своєю чергою, Сондленд відкидає ці звинувачення і називає їх політично вмотивованими. За його словами, вони "скоординовані для досягнення політичних цілей". Сондленд стверджує, що одне з джерел нібито має порти нього зуб, бо в минулому він "відмовився інвестувати в її видання, тепер те саме видання публікує заяви власниці".

Нагадаємо, 20 листопада Гордон Сондленд дав свідчення на відкритому засіданні комітету з розвідки у Палаті представників у справі імпічменту. Тоді посол США при ЄС підтвердив, що розслідування в Україні проти Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, мало стати "послугою" в обмін за зустріч президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським.

За словами Сондленда, за вказівкою Трампа він отримував відповідні інструкції щодо відносин з Україною напряму від адвоката Трампа Руді Джуліані.