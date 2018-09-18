Указ Порошенка про припинення угоди про дружбу з Росією набув чинності

Указ президента України Петра Порошенка, який стосується припинення договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією, у середу, 19 вересня, опубліковали в середу "Урядовому кур'єрі". Таким чином він набув чинності. Згідно з ним, МЗС має поінформувати Організацію об'єднаних націй (ООН), Органцізацію з безпеки та співробітницва в Європі (ОБСЄ) та інші міжнародні організації про намір Києва припинити дію договору про дружбу з Москвою, а також про підстави такого кроку, передає "Інтерфакс".

6 вересня 2018 року Рада нацебезпеки та оборони (РНБО) України підтримала відповідну ініціативу Порошенка. Крім того, представниця президента у Верховній Раді України Ірина Луценко повідомила, що до 30 вересня РФ направлять ноту МЗС України, а президент подав до парламенту відповідний законопроект.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року терміном на десять років (із подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами). Ним закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Операція із захоплення Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Під контролем російських військових Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Кримські татари поза законом Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії "А дихати в Криму можна?" Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Як легально потрапити в Крим Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Санкції за анексію Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Обіцяного чекають три роки Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Міст від друга Путіна Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Чорний переділ За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Турбізнес зазнає збитків У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Золото кримських скіфів переїде в Київ Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії З паспортом Росії З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років. Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський

