 ″Удар по власних інтересах″ - реакції на скорочення контингенту США у ФРН | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.07.2020

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Європа

"Удар по власних інтересах" - реакції на скорочення контингенту США у ФРН

За повідомленням міністра оборони США Марка Еспера, близько 12 тисяч американських військових будуть виведені з Німеччини. Це навіть більше, ніж очікувалося досі. Як реагують на рішення у ФРН та у США?

Американська військова техніка у Бранденбурзі

Американська військова техніка у Бранденбурзі

Кількість американського контингенту, розміщеного у Європі, помітно скоротиться. І зачепить це передусім Німеччину, звідки планують вивести близько 12 тисяч військовослужбовців. Раніше розмови велися про 10 тисяч. Очікується, що близько половини із них повернуться до США, а ще 5600 військових переведуть на бази в інших країнах Європи.

Про це повідомив у Вашингтоні міністр оборони Сполучених Штатів Марк Еспер і додав, що рішення має сприяти "стратегічній гнучкості" сил. Загалом на американських базах у ФРН службу несли 36000 американських вояків. За повідомленнями ЗМІ, виведення контингенту торкнуться баз у Баварії, а також авіабази у землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини. 

Перенесення штабу

Крім того, військовий штаб командування силами Європи має переміститися зі Штутгарта у Бельгію. "Деталі ще треба розпланувати, але ми виходимо з того, що штаб буде перенесено у бельгійський Монс", - підтвердив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО у Європі генерал Тод Волтерс.

У Монсі вже розташовується SHAPE - штаб Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО у Європі. Туди ж зі Штутгарта мають перебратися і американські сили спецпризначення. Не виключено, що Штутгарт залишить і AFRICOM - цей штаб координує військові операції в Африці.

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Опір планам Трампа у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп ще у червні оголосив про плани часткового виведення американського контингенту з Німеччини та пояснив це недостатніми, на його думку, видатками Берліна на оборону. Згодом у соцмережі Twitter він додав, що Німеччина витрачає мільярди доларів на імпорт російських енергоресурсів, тоді як США забезпечують німцям захист від Росії

Федеральному урядові у Берліні заздалегідь не повідомляли про плани, а наявну тепер інформацію у міноборони ФРН поки не коментують. Кажуть лише, що останніми тижнями перебувають у контакті з Пентагоном щодо процесів та структур, пов'язаних із частковим виведенням контингенту.

На практиці ж виконання такого складного логістичного рішення розтягнеться у часі і може ще навіть бути неостаточним. Принаймні, у Конгресі США вже сформувалася група противників цього рішення, як із лав республіканців, так і серед демократів. Критики вважають, що це послабить НАТО і стане подарунком Росії. "30-відсоткове зменшення наших сил у Німеччині - це завдання шкоди відносинам із нашим найважливішим союзником. Росія нічого не зробила, щоби отримати такий подарунок. Вона і надалі окуповує Крим, не минає і тижня без загиблих в Україні. Росія не заслужила те, щоби США зараз зменшували свій контингент у Європі", - наголосив в ексклюзивному інтерв'ю DW екскомандувач силами США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Бен Ходжес

Генерал-лейтенант Бен Ходжес

У Сенаті та Палаті представників Конгресу зараз думають про можливість запобігти реалізації планів Трампа за допомогою включення цього питання до наступного оборонного бюджету. Крім того, у листопаді в США мають відбутися президентські вибори, і Трамп прагне йти на другий термін. Якщо ж Білий дім у підсумку займе інша людина, від планів скорочення контингенту у ФРН можуть відмовитися.

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Робочі місця

У часи "холодної війни" у Західній Німеччині базувалися майже 250 тисяч американських військовослужбовців. Драматичне скорочення контингенту до рівня 70 тисяч відбулося після возз'єднання Німеччини. Далі контингент знову скорочували - до 48 тисяч, згодом до 36 тисяч. Тим не менш, більше американських вояків, ніж у ФРН, базуються за межами США тільки у Японії. Наявність баз у Німеччині, інфраструктура та супутнє - усе це є важливим і для німецьких регіонів, де базуються американці. Від їхньої присутності залежать тисячі німецьких робочих місць.

Американські бази у ФРН - це і тисячі робочих місць для місцевих жителів

Американські бази у ФРН - це і тисячі робочих місць для місцевих жителів

Політики федерального і земельного рівня у ФРН критично відреагували на повідомлення з Вашингтона. Так, зовнішньополітичний речник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine сказав, що рішення Вашингтона стане ударом по власних інтересах. "Виведення військових веде до послаблення НАТО, а не до його посилення", - зазначив він і нагадав, що "американські сили, звісно, сприяють і зміцненню оборони Німеччини, але насамперед Німеччина є для США важливим логістичним хабом для виконання міжнародних військових місій". 

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) зі сестринської партії Меркель Християнсько-соціальний союз (ХСС) також висловив жаль позицією американської верхівки. "Це створює напруження у німецько-американських взаєминах", - сказав він у коментарі інформагенції dpa і додав, що у тривалій перспективі це послаблює одночасно НАТО і США.

У свою чергу Роґер Левенц (Roger Lewentz),міністр внутрішніх справ землі Рейнланд-Пфальц, де зараз розміщені близько 18500 американських солдатів, сказав, що виведення американських військ стало б "тяжким ударом" для регіону та нагадав, що на кону тисячі робочих місць.

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