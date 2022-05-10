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Угорщина

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Угорщина".

Угорщина є державою в Центральній Європі. Кількість населення Угорщини становить приблизно 10 мільйонів осіб. Угорщина є парламентською республікою. Столиця Угорщини - Будапешт. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022)

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022) 10.05.2022

Невеличка пивоварня в Будапешті та київські пивовари об'єднали свої зусилля, аби за допомогою пива привертати увагу до війни в Україні та збирати кошти на допомогу пораненим.
Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ 04.05.2022

Проєкт ембарго на нафту з РФ передбачає, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.
Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини 29.04.2022

Брюссель уперше запустив механізм регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права. Відповідачкою виступає Угорщина. Це загрожує країні фінансовими санкціями. DW - про причини рішення та можливі наслідки.
Орбан запросив Путіна в Будапешт на переговори по Україні

Орбан запросив Путіна в Будапешт на переговори по Україні 06.04.2022

Президент РФ Володимир Путін не проти зустрітися з лідерами України, Франції та Німеччини задля припинення вогню, заявив угорський прем'єр Віктор Орбан. Однак за певних умов, додав він.

ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права

ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права 06.04.2022

Брюссель звинувачує Будапешт у тому, що він дозволяє фондам ЄС "витікати темними каналами". "Йдеться про корупцію", - заявила президентка Єврокомісії.
В Угорщині обирають парламент на тлі війни в Україні

В Угорщині обирають парламент на тлі війни в Україні 03.04.2022

Прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що опозиція у випадку перемоги втягне Угорщину у війну, а опозиція звинувачує Орбана в "державній зраді" через тісні зв'язки з Путіним.

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022) 28.03.2022

Україна: відеопослання європейцям з Харкова, Львова та Херсона. Сербія: місцеві досі вважають росіян братнім народом. Угорщина: виборча кампанія друга Путіна Орбана та війна в Україні.
Від початку війни в Україні загинули 117 дітей

Від початку війни в Україні загинули 117 дітей 22.03.2022

Росія 27-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 22 березня.
ООН: Понад два мільйони людей залишили Україну внаслідок війни

ООН: Понад два мільйони людей залишили Україну внаслідок війни 08.03.2022

За даними ООН, за 12 днів війни найбільша кількість українців виїхала до Польщі. Оскільки ситуація продовжує розвиватись, організація очікує, що Україну можуть покинути понад чотири мільйони осіб.
Повернутися і бути корисним: як заробітчани їдуть назад до України

Повернутися і бути корисним: як заробітчани їдуть назад до України 05.03.2022

Мільйон українців виїхав за кордон, тікаючи від війни, розпочатої Росією. Але 80 тисяч людей повернулися. Попри війну додому їдуть українці з усього світу, щоб боронити країну від ворога й укріплювати тил.
Угорщина проти спільних правил ЄС щодо надання захисту українцям

Угорщина проти спільних правил ЄС щодо надання захисту українцям 03.03.2022

Як зазначають в угорському уряді, у країні вже запроваджені чіткі правила надання притулку українцям, тож Будапешт не підтримує пропозицію Європейської комісії щодо надання тимчасового захисту біженцям з України.

З України виїхали понад 800 тисяч біженців - УВКБ ООН

З України виїхали понад 800 тисяч біженців - УВКБ ООН 02.03.2022

Біженці від російської агресії продовжують перетинати кордон України. Загалом країну залишили понад 800 тисяч людей. Понад половина з них лишається у Польщі.
Десятки тисяч українців виїжджають з країни - прикордонники

Десятки тисяч українців виїжджають з країни - прикордонники 25.02.2022

За даними Держприкордонслужби, на кордоні України з Польщею наразі перебувають близько 10 тисяч автівок, зі Словаччиною - близько 270 автомобілів, Угорщини - понад 220, Румунії - 1100.
Угорщина розмістить війська біля кордону України на тлі загострення з РФ

Угорщина розмістить війська біля кордону України на тлі загострення з РФ 22.02.2022

У міністерстві оборони Угорщини заначили, що захист кордону та підготовка до гуманітарної місії "однаково важливі завдання" на тлі зростання напруги в російсько-українських відносинах.
Суд ЄС відхилив скарги Угорщини і Польщі на механізм верховенства права

Суд ЄС відхилив скарги Угорщини і Польщі на механізм верховенства права 16.02.2022

У рішенні Суду в Люксембурзі йдеться, що члени Євросоюзу поділяють такі спільні цінності, як верховенство права та солідарність, і ЄС "має бути в змозі їх захищати".
Четвертий день олімпійських змагань. Третє золото для Німеччини і скандали через судейство

Четвертий день олімпійських змагань. Третє "золото" для Німеччини і скандали через судейство 08.02.2022

У Пекіні пройшов четвертий змагальний день Олімпіади-2022. Швеція продовжує лідирувати у медальному заліку, команда Німеччини має вже три золота, а Україна - досі без нагород.
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