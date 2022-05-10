Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ

Проєкт ембарго на нафту з РФ передбачає, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.