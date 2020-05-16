Угорщина з 29 червня відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорщина відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною з 29 червня. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у четвер, 25 червня.

"У понеділок наступного тижня ми відкриємо всі контрольно-пропускні пункти між Угорщиною і Україною (...) І таким чином ми забезпечимо пересування через кордон. Хоча правила проїзду в іншу країну ще зберігатимуться", - сказав він на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Сіярто зазначив, що правила в'їзду не зміняться: громадяни Угорщини зможуть без обмежень потрапити в Україну, а українці можуть їхати в Угорщину транзитом або на 24 години максимум на 30 кілометрів.

Водночас Сіярто зазначив, що наразі не може назвати конкретної дати відновлення повітряного та залізничного сполучення між Україною і Угорщиною.

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