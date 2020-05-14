Угорщина закриває транзитні зони для шукачів притулку

Угорщина в четвер, 21 травня, оголосила про закриття двох прикордонних транзитних зон, де утримуються сотні шукачів притулку та мігрантів після постанови Європейського суду, у якій розкритикували дії Будапешта, повідомляє інформагенція AFP.

"Транзитна зона була рішенням, яке захищало кордони Угорщини (...) Оскільки Угорщина зобов'язана виконувати рішення суду, ми більше не можемо нічого зробити, окрім як ліквідувати транзитні зони", - заявив керівник адміністрації прем'єр-міністра країни Гергей Гуляш.

За його словами, 280 людей перевезли з цих транзитних зон до центрів для шукачів притулку. Утім, Гуляш не уточнив, як довго перебуватимуть у них люди та що далі чекає на них. "Заявки на притулок можна подавати лише до посольств за межами країни", - додав він.

У свою чергу, у правозахисній організації Угорський Гельсінський комітет заявили, що з транзитних зон перевезли близько 300 людей. "Чудова новина: за ніч урядовці звільнили всіх - близько 300 людей, серед яких багато сімей з малими дітьми. Їх незаконно утримували в транзитних зонах, але перевели у відкриті та напіввідкриті заклади!" - написали правозахисники у соцмережі Twitter.

Нагадаємо, 14 травня Європейський суд у Люксембурзі опублікував рішення, у якому дійшов до висновку, що утримання шукачів притулку в транзитних зонах в Угорщині фактично є ув'язненням і порушує законодавство ЄС.

Угорщину в ЄС неодноразово піддавали критиці за її жорстку міграційну політику. У цьому випадку позов до Європейського суду подали чотири шукачі притулку з Ірану та Афганістану, яких після прибуття із Сербії утримують в угорській транзитній зон Рьоске. Угорщина відхилила їхні заявки про притулок, але й Сербія відмовляється прийняти їх на своїй території.

У квітні Європейський суд також вирішив, що Польща, Угорщина і Чехія, відмовившись від участі у програмі розподілу біженців, порушили право Європейського Союзу.

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