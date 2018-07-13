Угорщина виступила проти глобального договору ООН щодо міграції

Угорщина має намір вийти з глобального договору ООН про міграцію. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто у середу, 18 липня.

"Цей пакет (домовленостей - Ред.) іде супроти здорового глузду Угорщини і її інтересів", - цитує міністра інформагенція dpa. Договір підтримує міграцію та називає її одним з прав людини, однак це, згідно із заявою Сіярто, є неприйнятним для Угорщини.

Угорщина за правління націонал-консервативного прем'єр-міністра Віктора Орбана послідовно протистоїть прийняттю мігрантів з інших країн, в тому числі і тих, яких Угорщина мала би прийняти за квотами перерозподілу біженців у межах ЄС для полегшення тягаря Італії та Греції. Угорський прем'єр був одним із найбільших противників політики щодо біженців та "культури гостинності" німецької канцлерки (Angela Merkel) Анґели Меркель в 2015 році.

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 13 липня, 192 із 193 країн-учасниць ООН заявили про намір укласти Договір про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію. Відмовилися від підписання лише США. Договір буде офіційно підписано в грудні в Марокко.