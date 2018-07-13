 Угорщина виступила проти глобального договору ООН щодо міграції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

Угорщина виступила проти глобального договору ООН щодо міграції

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що сприйняття міграції як права людини не відповідає інтересам і "здоровому глузду" Угорщини.

Біженці ідуть пішки з Угорщини до Австрії

Біженці ідуть пішки з Угорщини до Австрії

DW.COM

Турецька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які пливли на човні, що затонув біля берегів Кіпру. 19 осіб загинуло, близько 30 зникли безвісти. (18.07.2018)

Договір про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію підпишуть 192 з 193 країн-учасниць ООН. Цe відмовилися зробити лише США. (14.07.2018)

Угорщина має намір вийти з глобального договору ООН про міграцію. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто у середу, 18 липня.

"Цей пакет (домовленостей - Ред.) іде супроти здорового глузду Угорщини і її інтересів", - цитує міністра інформагенція dpa. Договір підтримує міграцію та називає її одним з прав людини, однак це, згідно із заявою Сіярто, є неприйнятним для Угорщини.

Угорщина за правління націонал-консервативного прем'єр-міністра Віктора Орбана послідовно протистоїть прийняттю мігрантів з інших країн, в тому числі і тих, яких Угорщина мала би прийняти за квотами перерозподілу біженців у межах ЄС для полегшення тягаря Італії та Греції. Угорський прем'єр був одним із найбільших противників політики щодо біженців та "культури гостинності" німецької канцлерки (Angela Merkel) Анґели Меркель в 2015 році.

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 13 липня, 192 із 193 країн-учасниць ООН заявили про намір укласти Договір про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію. Відмовилися від підписання лише США. Договір буде офіційно підписано в грудні в Марокко.

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