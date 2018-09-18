 Угорські паспорти на Закарпатті: Київ вишле консула Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Угорські паспорти на Закарпатті: Київ вишле консула Угорщини

Київ відреагував на відео з мережі, де йдеться про видачу угорських паспортів українцям у Береговому. Глава МЗС обіцяє реакцію на найвищому рівні.

Угорський паспорт

Офіційний Київ готує відповідь на дії угорського консула через відео, буцімто записане в консульстві Угорщини в закарпатському Береговому. На поширеному в мережі записі видно, як консул начебто роздає угорські паспорти та радить отримувачам-українцям приховувати цей факт від українських органів влади. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виклав відеоблог щодо цього на Facebook.

За його словами, для України роздача угорських паспортів громадянам України - не новина. "Ми прекрасно знали, що це відбувається, попереджали угорських колег. Але це (опубліковане відео. - Ред.) - вже доказ. На цей доказ потрібно реагувати", - пояснив він. Міністр додав, що консула позбавлять акредитації, він муситиме залишити Україну.

Клімкін зазначив, що подальший розвиток події залежить від Будапешта. "Є дві опції. Одна опція - це справжня співпраця. Інша опція - це дорога в нікуди. Ми знаємо, що ми маємо робити. Вибір - за нашими угорським колегами", - наголосив дипломат та пообіцяв, що на Закарпатті "буде більше України".

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