Угорські паспорти на Закарпатті: Київ вишле консула Угорщини

Офіційний Київ готує відповідь на дії угорського консула через відео, буцімто записане в консульстві Угорщини в закарпатському Береговому. На поширеному в мережі записі видно, як консул начебто роздає угорські паспорти та радить отримувачам-українцям приховувати цей факт від українських органів влади. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виклав відеоблог щодо цього на Facebook.

За його словами, для України роздача угорських паспортів громадянам України - не новина. "Ми прекрасно знали, що це відбувається, попереджали угорських колег. Але це (опубліковане відео. - Ред.) - вже доказ. На цей доказ потрібно реагувати", - пояснив він. Міністр додав, що консула позбавлять акредитації, він муситиме залишити Україну.

Клімкін зазначив, що подальший розвиток події залежить від Будапешта. "Є дві опції. Одна опція - це справжня співпраця. Інша опція - це дорога в нікуди. Ми знаємо, що ми маємо робити. Вибір - за нашими угорським колегами", - наголосив дипломат та пообіцяв, що на Закарпатті "буде більше України".