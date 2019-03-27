Угоду про Brexit таки ще раз винесуть на голосування в парламенті Великобританії

Cпікер Палати громад британського парламенту Джон Берков дозволив провести ще одне голосування щодо угоди про вихід Великобританії з Європейського Союзу (Brexit). Ввечері у четвер, 28 березня, він повідомив, що подання уряду "суттєво" відрізняється від тих, які вносились раніше. Це означає, що 29 березня Палата громад знову дебатуватиме та голосуватиме щодо угоди про Brexit, яку прем'єрка Великобританії Тереза Мей узгодила з Брюсселем.

У разі схвалення угоди парламентом у Лондоні Євросоюз погодився відтермінувати вихід Великобританії зі складу об'єднання до 22 травня.

Нагадаємо, 27 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що подасть у відставку, якщо парламентарі схвалять підготовлену її урядом угоду. Таким чином вона намагається переконати своїх противників у Консервативній партії підтримати угоду з ЄС. Того ж дня Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх восьми альтернативних варіантів виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, запропонованих різними партіями і політичними групами.

Раніше ЄС погодився перенести дату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу до 22 травня за умови, якщо протягом тижня Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit. Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Великобританія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій.

Раніше Brexit був запланований на 29 березня 2019 року.