 Угоду про Brexit таки ще раз винесуть на голосування в парламенті Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

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Новини

Угоду про Brexit таки ще раз винесуть на голосування в парламенті Великобританії

Палата громад Великобританії проведе 29 березня ще одне голосування щодо угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС, повідомив її спікер.

Джон Беркоу дозволив провести третє голосування щодо угоди про Brexit

Джон Беркоу дозволив провести третє голосування щодо угоди про Brexit

Cпікер Палати громад британського парламенту Джон Берков дозволив провести ще одне голосування щодо угоди про вихід Великобританії з Європейського Союзу (Brexit). Ввечері у четвер, 28 березня, він повідомив, що подання уряду "суттєво" відрізняється від тих, які вносились раніше. Це означає, що 29 березня Палата громад знову дебатуватиме та голосуватиме щодо угоди про Brexit, яку прем'єрка Великобританії Тереза Мей узгодила з Брюсселем.

У разі схвалення угоди парламентом у Лондоні Євросоюз погодився відтермінувати вихід Великобританії зі складу об'єднання до 22 травня.

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Після того як британський парламент двічі відхилив узгодження угоди щодо Brexit, внесеної урядом Терези Мей, йому було запропоновано 8 альтернативних варіантів. Всі вони також були відхилені. (28.03.2019)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що піде у відставку, якщо британський парламент з третьої спроби схвалить угоду про Brexit. (27.03.2019)

Нагадаємо, 27 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що подасть у відставку, якщо парламентарі схвалять підготовлену її урядом угоду. Таким чином вона намагається переконати своїх противників у Консервативній партії підтримати угоду з ЄС. Того ж дня Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх восьми альтернативних варіантів виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, запропонованих різними партіями і політичними групами.

Раніше ЄС погодився перенести дату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу до 22 травня за умови, якщо протягом тижня Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit. Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Великобританія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій.

Раніше Brexit був запланований на 29 березня 2019 року.

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