Угода про Brexit: тепер справа за британським парламентом
Після погодження на саміті ЄС угоду щодо Brexit має схвалити британський парламент. Брюссель запевняє, що в разі провалу голосування іншої угоди не буде.
Тереза Мей закликала британский парламент проголосувати за угоду про Brexit до Різдва
Після того як усі країни-члени Європейського Союзу в неділю, 25 листопада, одностайно затвердили угоду про Brexit, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей закликала британський парламент також підтримати цей документ. "Це - найкраща можлива угода. Це - єдина можлива угода", - заявила вона на прес-конференції, цитує агенція dpa.
За словами Мей, парламент має проголосувати за цю угоду ще до Різдвяних свят. "Це буде одне з найбільш значущих голосувань у парламенті за багато років. Від нього залежатиме, чи працюватиме ми разом для кращого майбутнього, або ж відкриємо двері для ще більшого розколу та невизначеності", - зазначила прем'єрка.
У нижній палаті британського парламенту - 650 місць, але сім членів націоналістичної ірландської партії "Шинн Фейн", а також спікер та троє його заступників не голосуватимуть. Терезі Мей потрібно здобути підтримку щонайменше 320 депутатів з 639, але поки невідомо, чи вдасться їй це.
Опозиційна Лейбористська партія Великобританії голосуватиме проти угоди про Brexit, заявив її голова Джеремі Корбін. "Це - погана угода для країни. Це - результат жалюгідного провалу на переговорах, який залишає нас у найгіршому із світів", - заявив він, цитує агенція Reuters. Арлін Фостер, яка очолює північноірландську Демократичну юніоністську партію (ДЮП), також заявила, що її сила не підтримає угоду. Проти угоди виступає і частина консерваторів. Фракція партії Мей у Палаті громад має в своєму складі зараз 314 депутатів.
У Брюсселі заявили, що не готові до іншого варіанту угоди щодо Brexit, окрім вже затвердженого. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що альтернативної і кращої угоди не буде. Головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє також закликав британський парламент схвалити цей документ, зазначивши, що він є справедливим та збалансованим.
У ЄС зазначили, що в разі провалу голосування в британському парламенті найімовірніший сценарій - вихід Великобританії з ЄС без угоди. За словами одного високопоставленого чиновника ЄС, лідери країн Євросоюзу на саміті не обговорювали підготовку до такого сценарію, а також інші можливі варіанти.
Нагадаємо, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія вийде з ЄС 29 березня 2019 року. Утім, Сполучене Королівство залишатиметься членом єдиного ринку ЄС до кінця 2020 року. Лідери країн ЄС схвалили також політичну заяву щодо майбутніх відносин між Євросоюзом та Великобританією.
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"Нам капець"
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Магія не завадила б
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Зупиніть планету"
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Розбите серце
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Час лікувати рани суспільства"
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Полегше на поворотах"
Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.
"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Темні дні настали"
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Вистрелили в ногу"
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Який Brexit? Передусім - футбол!
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