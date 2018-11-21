Угода про Brexit: тепер справа за британським парламентом

Після того як усі країни-члени Європейського Союзу в неділю, 25 листопада, одностайно затвердили угоду про Brexit, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей закликала британський парламент також підтримати цей документ. "Це - найкраща можлива угода. Це - єдина можлива угода", - заявила вона на прес-конференції, цитує агенція dpa.

За словами Мей, парламент має проголосувати за цю угоду ще до Різдвяних свят. "Це буде одне з найбільш значущих голосувань у парламенті за багато років. Від нього залежатиме, чи працюватиме ми разом для кращого майбутнього, або ж відкриємо двері для ще більшого розколу та невизначеності", - зазначила прем'єрка.

У нижній палаті британського парламенту - 650 місць, але сім членів націоналістичної ірландської партії "Шинн Фейн", а також спікер та троє його заступників не голосуватимуть. Терезі Мей потрібно здобути підтримку щонайменше 320 депутатів з 639, але поки невідомо, чи вдасться їй це.

Опозиційна Лейбористська партія Великобританії голосуватиме проти угоди про Brexit, заявив її голова Джеремі Корбін. "Це - погана угода для країни. Це - результат жалюгідного провалу на переговорах, який залишає нас у найгіршому із світів", - заявив він, цитує агенція Reuters. Арлін Фостер, яка очолює північноірландську Демократичну юніоністську партію (ДЮП), також заявила, що її сила не підтримає угоду. Проти угоди виступає і частина консерваторів. Фракція партії Мей у Палаті громад має в своєму складі зараз 314 депутатів.

У Брюсселі заявили, що не готові до іншого варіанту угоди щодо Brexit, окрім вже затвердженого. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що альтернативної і кращої угоди не буде. Головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє також закликав британський парламент схвалити цей документ, зазначивши, що він є справедливим та збалансованим.

У ЄС зазначили, що в разі провалу голосування в британському парламенті найімовірніший сценарій - вихід Великобританії з ЄС без угоди. За словами одного високопоставленого чиновника ЄС, лідери країн Євросоюзу на саміті не обговорювали підготовку до такого сценарію, а також інші можливі варіанти.

Нагадаємо, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія вийде з ЄС 29 березня 2019 року. Утім, Сполучене Королівство залишатиметься членом єдиного ринку ЄС до кінця 2020 року. Лідери країн ЄС схвалили також політичну заяву щодо майбутніх відносин між Євросоюзом та Великобританією.

Дивитись відео 02:40 Now live 02:40 хв Поділитись Brexit: три основні проблеми, які заважають Лондону вийти з ЄС (04.12.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2okZN Brexit: три основні проблеми, які заважають Лондону вийти з ЄС (04.12.2017)