 Угода про Brexit може бути укладена цього тижня - представник ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Угода про Brexit може бути укладена цього тижня - представник ЄС

Угода між Євросоюзом та Великобританією про її вихід з блоку є дуже складною, однак все ще може бути укладена цього тижня, повідомив головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє.

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє

Угода про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу може бути укладена цього тижня. Про це у вівторок, 15 жовтня, перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ заявив головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє.

"Навіть якщо угода є складною, дедалі більше і більше складною, це все ще можливо цього тижня", - зазначив він, цитує агенція Reuters. Барньє додав, що для Лондона "настав час перетворити добрі наміри в юридичний текст". "Домовитись про угоду все ще можливо. Очевидно, будь-яка угода повинна працювати для всіх. Для всієї Великобританії і всього ЄС", - наголосив він.

Водночас статсміністр зовнішньополітичного відомства Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth), який прибув на зустріч, висловився стримано щодо успіху переговорів про Brexit. За його словами, впевненості щодо ймовірності укладення угоди між Великобританією та ЄС немає. 

 

Напередодні під час тронного виступу перед британським парламентом королева Великобританії Єлизавета ІІ підтвердила наміри уряду королівства забезпечити Brexit 31 жовтня. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також неодноразово наголошував, що Brexit у будь-якому разі відбудеться 31 жовтня.

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Нещодавно Джонсон запропонував новий варіант угоди про вихід з ЄС. Згідно з пропозицією Джонсона, Північна Ірландія, що входить до складу Сполученого Королівства, й після Brexit має залишатися в складі спільного митного простору ЄС. Щодо митного оформлення та перевірок руху товарів, це, за задумом Джонсона, має здійснюватися "децентралізовано", у тому числі за допомогою онлайн-формулярів і перевірок на місцях в самих компаніях-імпортерах.

Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року, але до цього терміну парламент країни не схвалив угоду про Brexit з ЄС і заблокував можливість виходу без документа. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії з блоку до 31 жовтня.

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