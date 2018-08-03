Ув'язненого Лулу да Сілву висунули кандидатом в президенти Бразилії

Робітнича партія Бразилії у суботу, 4 серпня, висунула кандидатом в президенти ув'язненого колишнього главу держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву. Зараз він відбуває 12-річне покарання за звинуваченням у корупції, але заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.

"Бразилія повинна відновити свою демократію, знайти себе і знову бути щасливою. Вони можуть заблокувати мене, запроторити за ґрати, але я віритиму в бразильській народ", - йдеться в заяві да Сілви, зачитаній на з'їзді партії в Сан-Паулу, передає агенція AP.

Хоча популярність да Сілви трохи зменшилась, згідно з опитуваннями, він все одно є лідером перегонів. В дослідженні також йдеться, що виборці можуть надати підтримку іншому кандидату від Робітничої партії, якщо колишній президент не зможе взяти участь у виборах. Згідно з законодавством країни, засудженого апеляційним судом не можна обирати, зазначає агентство AFP.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до в'язниці за обвинуваченням у корупції і відмиванні грошей. Зокрема, його визнали винним в отриманні пентхауса на узбережжі Атлантичного океану в якості хабара від будівельної компанії в обмін на укладання угоди з державною нафтовою компанією Petroleo Brasileiro (Petrobras). У квітні 2018 року Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання.