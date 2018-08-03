 Ув′язненого Лулу да Сілву висунули кандидатом в президенти Бразилії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2018

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Новини

Ув'язненого Лулу да Сілву висунули кандидатом в президенти Бразилії

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, Робітнича партія висунула кандидатом на посаду глави держави. Його рейтинги зараз вищі, ніж в інших претендентів.

Лулу да Сілву висунули кандидатом в президенти Бразилії

Лулу да Сілву висунули кандидатом в президенти Бразилії

Робітнича партія Бразилії у суботу, 4 серпня, висунула кандидатом в президенти ув'язненого колишнього главу держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву. Зараз він відбуває 12-річне покарання за звинуваченням у корупції, але заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.

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Засудженого за звинуваченням у корупції екс-президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілва залишили у в'язниці. Раніше цього дня федеральний суддя вирішив звільнити колишнього главу держави з-під варти. (08.07.2018)

Колишньому президенту Бразилії не вдалося домогтися відстрочки виконання вироку. Лула да Сілва вважає, що його намагаються не допустити до участі в президентських виборах. (05.04.2018)

"Бразилія повинна відновити свою демократію, знайти себе і знову бути щасливою. Вони можуть заблокувати мене, запроторити за ґрати, але я віритиму в бразильській народ", - йдеться в заяві да Сілви, зачитаній на з'їзді партії в Сан-Паулу, передає агенція AP.

Хоча популярність да Сілви трохи зменшилась, згідно з опитуваннями, він все одно є лідером перегонів. В дослідженні також йдеться, що виборці можуть надати підтримку іншому кандидату від Робітничої партії, якщо колишній президент не зможе взяти участь у виборах. Згідно з законодавством країни, засудженого апеляційним судом не можна обирати, зазначає агентство AFP.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до в'язниці за обвинуваченням у корупції і відмиванні грошей. Зокрема, його визнали винним в отриманні пентхауса на узбережжі Атлантичного океану в якості хабара від будівельної компанії в обмін на укладання угоди з державною нафтовою компанією Petroleo Brasileiro (Petrobras). У квітні 2018 року Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання.

 

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