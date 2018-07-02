 Ув′язнених каталонських діячів переведуть із Мадрида в рідний регіон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Ув'язнених каталонських діячів переведуть із Мадрида в рідний регіон

Дев'ятьох лідерів руху за незалежність Каталонії та колишніх урядовців, яких утримують у в'язниці у Мадриді, переведуть до рідного регіону.

Акція з вимогою звільнення лідерів каталонського руху за незалежність (фото з архіву)

Акція з вимогою звільнення лідерів каталонського руху за незалежність (фото з архіву)

Ув'язнених лідерів каталонського руху за незалежність та колишніх урядовців переведуть із в'язниці поблизу Мадрида до тюрем у Каталонії. Іспанське міністерство внутрішніх справ у понеділок, 2 липня, повідомило, що шістьох ув'язнених переведуть 4 або 5 липня, передає агенція AFP. За даними агенції Europa Press, чотирьох ув'язнених переведуть до тюрми поблизу Барселони, а двох - неподалік від Жирони. Пізніше до регіону мають перевести ще трьох ув'язнених. 

Серед ув'язнених, нагадаємо, колишній заступник голови каталонського уряду Уріол Жункерас та лідери руху за незалежність регіону Жорді Санчес та Жорді Куішар.

Іспанські правоохоронці затримали дев'ятьох політиків і активістів через їхню участь у подіях, спрямованих на відокремлення Каталонії від Іспанії. Прихильники незалежності регіону вважають їх політичними в'язнями.

Колишній прем'єр Іспанії Маріано Рахой проводив жорсткий курс щодо Каталонії. На відміну від нього новий очільник уряду Іспанії Педро Санчес заявив, що як знак доброї волі уряд переведе ув'язнених до рідного регіону. 9 липня він планує зустрітися із новим очільником каталонського уряду Жоакімом Торрою.

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Голова парламенту Каталонії Роже Торрент удруге висунув кандидатуру Жорді Санчеса на посаду глави уряду регіону. Санчес досі перебуває в іспанській в'язниці. (07.04.2018)

Одразу після церемонії складання присяги новий уряд Каталонії під керівництвом Кіма Торри оголосив курс на незалежність та закликав Мадрид до діалогу. (02.06.2018)

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.

Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135-ти депутатських крісел у новому парламенті.

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