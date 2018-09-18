 Увага на дорогу: по всій Німеччині зупиняють водіїв та пішоходів з телефонами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Увага на дорогу: по всій Німеччині зупиняють водіїв та пішоходів з телефонами

Гучна музика та телефони відволікають від дороги. Німецька поліція хоче привернути увагу до проблеми і проводить масштабні попереджувальні акції по всій країні.

default

У Німеччині в четвер, 20 вересня, відбудуться близько 3200 акцій поліції, під час яких по всій країні зупинятимуть водіїв авто та велосипедів, а також пішоходів, які користуються смартфонами чи навушниками під час дорожного руху. Про це пвідомило міністерство внутрішніх справ землі Саксонія-Ангальт, яке відповідає за підготовку акції "Безпека. Мобільність. Життя", повідомляє dpa.

Schild warnt vor «Smombies»

За даними експертів поліції, наразі у ФРН статистика не враховує розсіяну увагу як причину дорожньо-транспортних пригод. Утім, дані з інших європейських країн та дослідження в світі показують, що неуважність спричиняє більше половини нещасних випадків, і ця частка збільшується. Відволікають увагу як паління за кермом чи обертання до дитини на задньому сидінні, так і гучна музика і витріщання на дисплеї телефонів.

Акція стане першою із запланованих щорічних днів дорожньої безпеки. Порушникам, окрім визначеного законом штрафу, в цей день також виписуватимуть попередження і проводитимуть роз'яснювальну роботу. За планами міністерства внутрішніх справ ФРН, щороку увагу приділятимуть різним факторам організації руху.

Дивитись відео 00:42
Now live
00:42 хв

Поліцейський затанцював, щоб його слухались водії (13.09.2018)

DW.COM

Чи справді вужчі дороги безпечніші - фактчек DW

Аби зменшити смертність у ДТП, Україна будуватиме вужчі дороги. У міністерстві регіонального розвитку України пояснили це європейською практикою. Чи справді в ЄС заради безпеки спеціально проектують вужчі дороги?  

Найрезонансніші ДТП на українських дорогах за останній рік

DW зібрала найрезонансніші із аварій за останні 12 місяців. У деяких із них фігурували політики. (25.07.2018)  

Вужчі - означає безпечніші: як у ЄС і світі зменшують смертність на дорогах

Світова статистика свідчить: широкі дороги провокують більше аварій з фатальними наслідками. Та щоб суттєво змінити ситуацію, самого звуження проїзних смуг недостатньо. (20.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Поліцейський затанцював, щоб його слухались водії (13.09.2018)  

Також за темою

Deutschland Polizistin bei Unfall getötet - Prozess gegen Lkw-Fahrer in Mönchengladbach

Українець проведе майже три роки у німецькій в'язниці за смертельну ДТП 17.07.2018

Українського далекобійника було засуджено до двох років і десяти місяців позбавлення волі через п'яний наїзд на поліцейське авто, внаслідок чого загунила поліцейська.

Чому роззяви на місці ДТП небезпечні? (08.01.2018) 08.01.2018

Знімати на любительські камери ДТП у Німеччині заборонено. Утім, деякі роззяви нехтують цим заради лайків у соціальних мережах. Чим небезпечні такі витріщаки?

В Німеччині - удвічі менше трагічних ДТП на душу населення, ніж в Україні. Що дисциплінує німецьких водіїв?

Як штрафують водіїв у Німеччині (відео) 19.10.2017

В Україні торік внаслідок ДТП загинули понад 3 тисячі людей. Майже стільки жертв і у Німеччині, хоча населення тут приблизно удвічі більше. Що дисциплінує німецьких водіїв?

Реклама

Докладно

Українські ОСББ зможуть провести термомодернізацію будинків частково коштом ЄС

Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС

Через "Фонд енергоефективності" ОСББ можуть отримати гранти на утеплення будинку чи модернізацію інженерних систем. 

Німецькі електромобілі

Електромобілі Made in Germany-2018 (фотогалерея)

Днями автовиробник Audi представив електрокар e-tron, але він не єдиний електромобіль, котрий можна придбати у ФРН. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  