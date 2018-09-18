Увага на дорогу: по всій Німеччині зупиняють водіїв та пішоходів з телефонами

У Німеччині в четвер, 20 вересня, відбудуться близько 3200 акцій поліції, під час яких по всій країні зупинятимуть водіїв авто та велосипедів, а також пішоходів, які користуються смартфонами чи навушниками під час дорожного руху. Про це пвідомило міністерство внутрішніх справ землі Саксонія-Ангальт, яке відповідає за підготовку акції "Безпека. Мобільність. Життя", повідомляє dpa.

За даними експертів поліції, наразі у ФРН статистика не враховує розсіяну увагу як причину дорожньо-транспортних пригод. Утім, дані з інших європейських країн та дослідження в світі показують, що неуважність спричиняє більше половини нещасних випадків, і ця частка збільшується. Відволікають увагу як паління за кермом чи обертання до дитини на задньому сидінні, так і гучна музика і витріщання на дисплеї телефонів.

Акція стане першою із запланованих щорічних днів дорожньої безпеки. Порушникам, окрім визначеного законом штрафу, в цей день також виписуватимуть попередження і проводитимуть роз'яснювальну роботу. За планами міністерства внутрішніх справ ФРН, щороку увагу приділятимуть різним факторам організації руху.