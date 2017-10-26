Убивство Шеремета: суд відмовився пом'якшити запобіжний захід підозрюваним

Апеляційний суд Києва під час засідання у п'ятницю, 14 лютого, відмовився змінити підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко арешт без права внесення застави на нічний домашній арешт. Таким чином, судді залишили в силі рішення Печерського районного суду Києва

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду Києва від 4 лютого 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні суду. Раніше Печерський суд продовжив арешт Кузьменко до 3 квітня.

Адвокати клопотали про зміну підозрюваній запобіжного заходу, а прокуратура наполягала на арешті. Сама Кузьменко також була присутня на засіданні.

Також цього ж дня Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту іншій підозрюваній у справі Шеремета Яні Дугарь. Так, колегія суддів залишила без змін рішення Печерського районного суду.

Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва, підірвавши вибухівку, закладену в автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Підозрюваними є волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.