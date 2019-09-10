Убивство Веремія: Верховний Суд відхилив апеляцію захисту Крисіна

Захист одного з обвинувачених у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна намагався оскаржити рішення попередньої інстанції про позбавлення волі підсудного, однак Верховной Суд апеляцію відхилив.
Верховний Суд України не задовольнив апеляцію захисту Юрія Крисіна, який вважається одним із обвинувачених у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році. Про своє ухвалене в вівторок, 10 вересня, рішення судді Верховного Суду повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".
"Верховний суд залишив у силі рішення Апеляційного суду - 5 років позбавлення волі", - поінформували в суді.
Нагадаємо, журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили 19 лютого 2014 року в Києві - він помер у лікарні "швидкої допомоги" від вогнепального поранення в живіт.
9 серпня 2016 року слідчі Генпрокуратури України оголосили повідомлення про підозру в організації переслідування журналістів громадянину України Джалалу Алієву, уродженцю Дагестану. Другим у справі про вбивство журналіста був громадянин України Юрій Крисін.
У грудні 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до двох років позбавлення волі умовно. Згодом цей вирок Генпрокуратура оскаржила. У червні 2018 року Апеляційний суд Києва змінив вирок Крисіну, визначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ять років.
Міжнародні організації вимагають розслідувати вбивство журналіста газети "Вести" В´ячеслава Веремія, якому невідомі завдали смертельних поранень у центрі Києва. Київська міліція порушила кримінальну справу. (19.02.2014)
У центрі Києва відбулась акція з вимогою відправити у в'язницю Юрія Крисіна, якого суд засудив до чотирьох років умовно через причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В’ячеслава Веремія. (25.12.2017)
Вирок керівнику "тітушок" Юрію Крисіну за причетність до вбиства журналіста В'ячеслава Веремія засекречено. Суддя, який виніс вирок, закликав суспільство "проявляти менше емоцій". (28.12.2017)
Генпрокуратура України подала апеляцію на вирок Юрію Крисіну - фігуранту справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, який отримав чотири роки умовно. ГПУ просить позбавити його волі на шість років. (28.12.2017)
Суд у Києві засудив "тітушку" Юрія Крисіна до умовного терміну покарання за причетність до вбивства на Майдані у 2014 році журналіста В'ячеслава Веремія. Адвокати родини загиблого та журналістські організації шоковані. (22.12.2017)