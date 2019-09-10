 Убивство Веремія: Верховний Суд відхилив апеляцію захисту Крисіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

Убивство Веремія: Верховний Суд відхилив апеляцію захисту Крисіна

Захист одного з обвинувачених у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна намагався оскаржити рішення попередньої інстанції про позбавлення волі підсудного, однак Верховной Суд апеляцію відхилив.

Верховний Суд України

Вирок Юрію Крисіну в справі вбивства В'ячеслава Веремія залишився незмінним

Верховний Суд України не задовольнив апеляцію захисту Юрія Крисіна, який вважається одним із обвинувачених у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році. Про своє ухвалене в вівторок, 10 вересня, рішення судді Верховного Суду повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

"Верховний суд залишив у силі рішення Апеляційного суду - 5 років позбавлення волі", - поінформували в суді.

Нагадаємо, журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили 19 лютого 2014 року в Києві - він помер у лікарні "швидкої допомоги" від вогнепального поранення в живіт.

9 серпня 2016 року слідчі Генпрокуратури України оголосили повідомлення про підозру в організації переслідування журналістів громадянину України Джалалу Алієву, уродженцю Дагестану. Другим у справі про вбивство журналіста був громадянин України Юрій Крисін.

У грудні 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до двох років позбавлення волі умовно. Згодом цей вирок Генпрокуратура оскаржила. У червні 2018 року Апеляційний суд Києва змінив вирок Крисіну, визначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ять років.

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    Автор: Сабріна Пабст, Інна Завгородня


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"Репортери без кордонів" та ОБСЄ шоковані вбивством журналіста в Києві

Міжнародні організації вимагають розслідувати вбивство журналіста газети "Вести" В´ячеслава Веремія, якому невідомі завдали смертельних поранень у центрі Києва. Київська міліція порушила кримінальну справу. (19.02.2014)  

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Вирок керівнику "тітушок" Юрію Крисіну за причетність до вбиства журналіста В'ячеслава Веремія засекречено. Суддя, який виніс вирок, закликав суспільство "проявляти менше емоцій". (28.12.2017)  

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Справа про вбивство журналіста Веремія: покарання без покарання

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Суд призначив умовний термін фігуранту вбивства журналіста Веремія

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Свобода преси? Ні, не чули

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Черговий скандал нової Ради: опозиція обурена процедурою ухвалення закону про імпічмент президента

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