Убивство Веремія: Верховний Суд відхилив апеляцію захисту Крисіна

Верховний Суд України не задовольнив апеляцію захисту Юрія Крисіна, який вважається одним із обвинувачених у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році. Про своє ухвалене в вівторок, 10 вересня, рішення судді Верховного Суду повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

"Верховний суд залишив у силі рішення Апеляційного суду - 5 років позбавлення волі", - поінформували в суді.

Нагадаємо, журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили 19 лютого 2014 року в Києві - він помер у лікарні "швидкої допомоги" від вогнепального поранення в живіт.

9 серпня 2016 року слідчі Генпрокуратури України оголосили повідомлення про підозру в організації переслідування журналістів громадянину України Джалалу Алієву, уродженцю Дагестану. Другим у справі про вбивство журналіста був громадянин України Юрій Крисін.

У грудні 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до двох років позбавлення волі умовно. Згодом цей вирок Генпрокуратура оскаржила. У червні 2018 року Апеляційний суд Києва змінив вирок Крисіну, визначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ять років.