 УАФ програла апеляцію щодо технічної поразки у Швейцарії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2021

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Новини

УАФ програла апеляцію щодо технічної поразки у Швейцарії

Українська асоціація футболу програла апеляцію проти УЄФА через технічну поразу проти швейцарців у Лізі націй.

Збірна України під час матчу проти збірної Німеччини у Лізі націй, 14 листопада 2020 року

Збірна України під час матчу проти збірної Німеччини у Лізі націй, 14 листопада 2020 року

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) залишив у силі рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада 2020 року. Про це у п'ятницю, 19 березня, повідомляє агентство dpa і офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Це рішення означає вихід збірної України з елітного дивізіону турніру і перехід до другого дивізіону Ліги націй, пише агентство АР.

Разом з тим у своїй ухвалі CAS зазначив, що "у матеріалах немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт (УАФ - Ред.) не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19". 

Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати дії місцевих швейцарських органів влади у зв'язку з їхнім рішенням про карантин, зазначається на сайті УАФ.

"Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19", -  цитує ухвалу суду Українська асоціація футболу.

Нагадаємо, 25 листопада 2020 року Апеляційний комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення зарахувати збірній України технічну поразку з рахунком 0:3, поклавши на Українську асоціацію футболу провину за те, що матч Ліги націй проти національної команди Швейцарії 17 листопада не відбувся.

Матч був скасований після того, як головний лікар департаменту охорони здоров'я швейцарського кантону Люцерн ухвалив рішення перевести на карантин всю делегацію збірної України. Причиною стало підтвердження інфікування коронавірусом у гравців української збірної.

Скасований матч був вирішальним для команд у боротьбі за збереження в Лізі А у турнірі. 

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