 Т-клітини - важливе відкриття для лікування раку | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Т-клітини - важливе відкриття для лікування раку

Сімон Сакагучі відкрив регуляторні Т-клітини, завдання яких - збереження в рівновазі нашої імунної системи. Тепер за своє відкриття він отримає престижну німецьку премію Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера.

Японській науковець Сімон Сакагучі відкрив регуляторні Т-клітини, що може бути важливим для лікування раку

Японській науковець Сімон Сакагучі відкрив регуляторні Т-клітини, що може бути важливим для лікування раку

Для того, аби людина залишалась здоровою, наша імунна система повинна розрізняти власні тканини від ворогів, які вторглися в організм. Регуляторні Т-клітини, які відкрив Сімон Сакагучі, якраз і допомагають зберігати цей порядок всередині імунної системи. Таким чином організм сам запобігає можливій надмірній реакції. Без регуляторних Т-клітин організм боровся би з власними тканинами. Сакагучі був першим, хто розпізнав і змалював функцію Т-клітин.

Усупереч поширеній думці

Японський імунолог довів, що Т-клітини гальмують імунну систему, якщо вона демонструє надмірну активність і починає нападати на клітини власного організму, що відбувається у випадку аутоімунного захворювання. До таких захворювань належать, наприклад, діабет 1 типу, розсіяний склероз або ревматизм, але також алергії чи відторгнення трансплантованих органів. Але у Т-клітин є й негативні якості, коли вони допомагають раковим клітинам уникнути атаки з боку імунної системи.

Тепер за своє відкриття науковець отримає престижну німецьку премію імені Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера. "Ми нагороджуємо Сімона Сакагучі не лише за його вкрай важливе відкриття, але також за його далекоглядність та наполегливість, - заявив голова правління Фонду імені Пауля Ерліха Томас Бем (Thomas Boehm). - Оскільки Сакагучі більше вірив результатам власних експериментів, ніж поширеній думці, він довів спочатку на мишах, а потім на людині існування регуляторних Т-клітин". Церемонія вручення премії Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера відбудеться 14 березня 2020 року.

Значення для терапії

Нині вже в усьому світі ведуться дослідження, пов'язані з Т-клітинами. Науковці сподіваються знайти методи використання Т-клітин - як для лікування хвороб, коли імунна система демонструє надмірну активність, так і для хвороб, на які імунна система навпаки реагує недостатньо, як, наприклад, рак. Висловлюються міркування, що для аутоімунних захворювань активність регуляторних Т-клітин можна було би посилити. Це стосується й запобігання відторгнення трансплантованих органів.

У боротьбі ж із раковими пухлинами слід було б навпаки послабити дію регуляторних Т-клітин, аби імунна система могла розпізнати й ефективно боротися зі злоякісними клітинами. Як повідомляється на сторінці Фонду імені Пауля Ерліха, низка новаторських терапевтичних концепцій, в основі яких лежить вплив на регуляторні Т-клітини, вже проходять клінічні дослідження.

Дивитись відео 01:13

Рак грудей можна буде виявити за аналізом крові (22.02.2019)

  • Просте рукостискання може визначити тон Наша шкіра відчуває все: як встановили науковці, певні емоції на кшталт любові, гніву, вдячності, відрази людина може розпізнати завдяки дотикам. Отже, вже звичайне рукостискання може задати тон. Крім того, регулярні, позитивні дотики допомагають знизити рівень агресії й натомість підвищити емоційний зв'язок у стосунках. За допомогою тілесного контакту й дотикам ми зберігаємо соціальні зв'язки.

    Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

    Уже рукостискання задає тон спілкуванню

    Наша шкіра відчуває все: як встановили науковці, певні емоції на кшталт любові, гніву, вдячності, відрази людина може розпізнати завдяки дотикам. Отже, вже звичайне рукостискання може задати тон. Крім того, регулярні, позитивні дотики допомагають знизити рівень агресії й натомість підвищити емоційний зв'язок у стосунках. За допомогою тілесного контакту й дотикам ми зберігаємо соціальні зв'язки.

  • Успіх завдяки дотикам Тактильна комунікація - тобто комунікація за допомогою дотиків - може допомогти зміцненню довіри та сприяти співпраці. Одне з досліджень продемонструвало, що професійні баскетбольні команди, гравці яких на початку сезону мали регулярний тілесний контакт - наприклад, вітались за допомогою жесту дай п'ять, обіймались, - пізніше досягали кращих результатів.

    Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

    Успіх завдяки дотикам

    Тактильна комунікація - тобто комунікація за допомогою дотиків - може допомогти зміцненню довіри та сприяти співпраці. Одне з досліджень продемонструвало, що професійні баскетбольні команди, гравці яких на початку сезону мали регулярний тілесний контакт - наприклад, вітались за допомогою жесту "дай п'ять", обіймались, - пізніше досягали кращих результатів.

  • Обійми роблять сильним Обійми сигналізують Я тебе підтримую й таким чином допомагають подолати стрес. Як свідчать дослідження, після багатого на конфлікти дня люди, яких обіймали, мали значно кращий настрій. Такий вид підтримки також допомагає людям із заниженою самооцінкою подолати сумніви. До речі, обійми є також запобіжником застуди, оскільки вони оберігають від стресу.

    Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

    Обійми роблять сильним

    Обійми сигналізують "Я тебе підтримую" й таким чином допомагають подолати стрес. Як свідчать дослідження, після багатого на конфлікти дня люди, яких обіймали, мали значно кращий настрій. Такий вид підтримки також допомагає людям із заниженою самооцінкою подолати сумніви. До речі, обійми є й запобіжником застуди, оскільки вони оберігають від стресу, який послаблює імунну систему.

  • Доторкнись до мене! Ніжні обійми й дотики - корисні для здоров'я. Науково доведено, що тримання за руки чи обійми позитивно впливають і на серцево-судинну систему: пульс заспокоюється, кров'яний тиск зменшується так само, як виділення стресового гормону кортизол. Таким чином пари можуть синхронізувати серцевий ритм та навіть біоелектричну активність головного мозку!

    Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

    Доторкнись до мене!

    Ніжні обійми й дотики - корисні для здоров'я. Науково доведено, що тримання за руки чи обійми позитивно впливають і на серцево-судинну систему: пульс заспокоюється, кров'яний тиск зменшується так само, як виділення стресового гормону кортизол. Таким чином пари можуть синхронізувати серцевий ритм та навіть біоелектричну активність головного мозку!

  • Масаж: більше, ніж просто релаксація Людський дотик діє також як ефективний знеболювальний засіб. Науковці медичного центру Дюкського університету (США) встановили, що за допомогою загального масажу можна досягти зменшення болю в пацієнтів, котрі страждають на артрит, та підвищити їхню мобільність. Позитивний ефект спостерігається не лише в тих, кому робиться масаж, але й у самого масажера!

    Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

    Масаж: більше, ніж просто релаксація

    Людський дотик діє також як ефективний знеболювальний засіб. Науковці медичного центру Дюкського університету (США) встановили, що за допомогою загального масажу можна досягти зменшення болю в пацієнтів, котрі страждають на артрит, та підвищити їхню мобільність. Позитивний ефект спостерігається не лише в тих, кому робиться масаж, але й у самого масажера!

  • Немовлята потребують тілесного контакту Масаж може допомогти недоношеній дитині набрати вагу. За допомогою стимуляції нервової системи виробляються гормони, які покращують прийом їжі. Обезболювальна властивість дотиків допомагає немовлятам краще витримати медичні втручання. Тілесний контакт не лише зменшує виділення стресового гормону кортизолу, але й стимулює виділення окситоцину - гормону, котрий викликає почуття задоволення.

    Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

    Немовлята потребують тілесного контакту

    Масаж може допомогти недоношеній дитині набрати вагу. За допомогою стимуляції нервової системи виробляються гормони, які покращують прийом їжі. Обезболювальна властивість дотиків допомагає немовлятам краще витримати медичні втручання. Тілесний контакт не лише зменшує виділення стресового гормону кортизолу, але й стимулює виділення окситоцину - гормону, котрий викликає почуття задоволення.

  • Самомасаж теж допомагає На жаль, не завжди поруч є той, хто міг би зробити масаж або просто доторкнутись чи обійняти. Допомогти однак може самомасаж. При цьому міцніший дотик є ефективнішим за слабкий. Тому такі види спорту, як йога або важка атлетика, коли тіло інтенсивно контактує з підлогою або коли тиск на певні частини тіла є особливо міцним, також мають антистресовий ефект.

    Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

    Самомасаж теж допомагає

    На жаль, не завжди поруч є той, хто міг би зробити масаж або просто доторкнутись чи обійняти. Допомогти однак може самомасаж. При цьому міцніший дотик є ефективнішим за слабкий. Тому такі види спорту, як йога або важка атлетика, коли тіло інтенсивно контактує з підлогою або коли тиск на певні частини тіла є особливо потужним, також мають антистресовий ефект.

    Автор: Саманта Бейкер


DW.COM

Спорт проти раку – додаткова терапія дає результат

Наприкінці 80-х років минулого століття з'явилися перші «протиракові» спортгрупи. Тоді з цього приводу гостро дискутували. Нині визнано, що спорт допомагає онкологічним хворим. Фахівці кажуть, це може запобігти раку (05.11.2011)  

Як знизити ризик раку – ще раз про відоме

Лише в Німеччині щороку на рак захворюють 420 тисяч людей. Від 20 до 40 відсотків нових онкологічних захворювань пов’язані з поганим харчуванням і пасивним способом життя. (11.04.2010)  

Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

У сучасному світі, коли нам доводиться частіше спілкуватися через смартфон, ніж безпосередньо, ми швидко забуваємо, наскільки важливими для нас є людські дотики й тілесний контакт. (03.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Рак грудей можна буде виявити за аналізом крові (22.02.2019)  

Також за темою

Stockfoto Blumenkohl und Brokkoli

Броколі, капуста та кале: джерела молекул, що стримують рак 21.05.2019

Науковці виявили, що хрестоцвітні містять молекули, які здатні блокувати гени, що стимулюють розвиток раку. Це допоможе розробити нові підходи у лікуванні ракових захворювань.

Реклама

Відео

Як змінюється обличчя за 20 років (20.01.2020)

Американський фотограф Ноа Каліна упродовж 20 років щодня робив селфі. Потім зробив з цього відео. Дивіться, що вийшло!  

Перші леді України в пошуку місії: благодійність, культура і мистецтво (14.01.2020)

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів дружину до складу Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу". Олена Зеленська - не перша "перша леді", чиє призначення викликає запитання. Зокрема Марину Порошенко та Катерину Ющенко теж критикували за їхні місії.  

Фотогалерея

Фестиваль снігових і льодових скульптур у китайському місті Харбін

Крижана краса у Китаї

У китайському Харбіні стартував найбільший у світі фестиваль снігових і льодових скульптур.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  