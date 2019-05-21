Т-клітини - важливе відкриття для лікування раку

Для того, аби людина залишалась здоровою, наша імунна система повинна розрізняти власні тканини від ворогів, які вторглися в організм. Регуляторні Т-клітини, які відкрив Сімон Сакагучі, якраз і допомагають зберігати цей порядок всередині імунної системи. Таким чином організм сам запобігає можливій надмірній реакції. Без регуляторних Т-клітин організм боровся би з власними тканинами. Сакагучі був першим, хто розпізнав і змалював функцію Т-клітин.

Усупереч поширеній думці

Японський імунолог довів, що Т-клітини гальмують імунну систему, якщо вона демонструє надмірну активність і починає нападати на клітини власного організму, що відбувається у випадку аутоімунного захворювання. До таких захворювань належать, наприклад, діабет 1 типу, розсіяний склероз або ревматизм, але також алергії чи відторгнення трансплантованих органів. Але у Т-клітин є й негативні якості, коли вони допомагають раковим клітинам уникнути атаки з боку імунної системи.

Тепер за своє відкриття науковець отримає престижну німецьку премію імені Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера. "Ми нагороджуємо Сімона Сакагучі не лише за його вкрай важливе відкриття, але також за його далекоглядність та наполегливість, - заявив голова правління Фонду імені Пауля Ерліха Томас Бем (Thomas Boehm). - Оскільки Сакагучі більше вірив результатам власних експериментів, ніж поширеній думці, він довів спочатку на мишах, а потім на людині існування регуляторних Т-клітин". Церемонія вручення премії Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера відбудеться 14 березня 2020 року.

Значення для терапії

Нині вже в усьому світі ведуться дослідження, пов'язані з Т-клітинами. Науковці сподіваються знайти методи використання Т-клітин - як для лікування хвороб, коли імунна система демонструє надмірну активність, так і для хвороб, на які імунна система навпаки реагує недостатньо, як, наприклад, рак. Висловлюються міркування, що для аутоімунних захворювань активність регуляторних Т-клітин можна було би посилити. Це стосується й запобігання відторгнення трансплантованих органів.

У боротьбі ж із раковими пухлинами слід було б навпаки послабити дію регуляторних Т-клітин, аби імунна система могла розпізнати й ефективно боротися зі злоякісними клітинами. Як повідомляється на сторінці Фонду імені Пауля Ерліха, низка новаторських терапевтичних концепцій, в основі яких лежить вплив на регуляторні Т-клітини, вже проходять клінічні дослідження.

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