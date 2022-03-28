Ті, що вижили в Маріуполі (28.03.2022)

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Люди, які вижили у страшних обстрілах Маріуполя, повертаються додому. Ось їхні історії.
Росія 16-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 11 березня.
Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.
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