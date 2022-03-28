 Ті, що вижили в Маріуполі (28.03.2022) | Усі сюжети | DW | 28.03.2022

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Усі сюжети

Ті, що вижили в Маріуполі (28.03.2022)

Люди, які вижили у страшних обстрілах Маріуполя, повертаються додому. Ось їхні історії.

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