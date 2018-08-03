Тіла убитих в ЦАР російських журналістів доставлені в РФ

Тіла убитих в Центральноафриканській республіці (ЦАР) російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка, доставлені в Росію, повідомив Слідчий комітет РФ (СКР) в неділю, 5 серпня. Вони спрямовані до експертної установи для проведення судово-медичних експертиз з метою встановлення причин загибелі.

Літак з тілами убитих прилетів з Парижа і приземлився в московському аеропорту Шереметьєво, передає агентство "Інтерфакс". Раніше труни були доставлені в Париж зі столиці ЦАР Бангі.

В рамках кримінальної справи допитані родичі загиблих, які визнані потерпілими, повідомив СКР. Слідчі також допитують колег, знайомих загиблих росіян і тих, хто може мати будь-яку інформацію.

Журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв і оператор Кирило Радченко були вбиті в ЦАР 30 липня. Росіяни працювали над розслідуванням "Російські найманці" про приватну військову компанію Вагнера - неофіційну військову організацію, яка не входить до складу регулярних збройних сил Росії. За даними МЗС РФ, нині в ЦАР працюють 175 російських інструкторів, зокрема п'ятеро військових і 170 цивільних.