 Тіла убитих в ЦАР російських журналістів доставлені в РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

Тіла убитих в ЦАР російських журналістів доставлені в РФ

Літак з тілами трьох убитих у ЦАР російських журналістів прилетів з Парижа і приземлився в московському аеропорту Шереметьєво. В рамках кримінальної справи допитані родичі загиблих.

Олександр Расторгуєв, Кирило Радченко та Орхан Джемаль були вбиті в ЦАР

Олександр Расторгуєв, Кирило Радченко та Орхан Джемаль були вбиті в ЦАР

Тіла убитих в Центральноафриканській республіці (ЦАР) російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка, доставлені в Росію, повідомив Слідчий комітет РФ (СКР) в неділю, 5 серпня. Вони спрямовані до експертної установи для проведення судово-медичних експертиз з метою встановлення причин загибелі.

Літак з тілами убитих прилетів з Парижа і приземлився в московському аеропорту Шереметьєво, передає агентство "Інтерфакс". Раніше труни були доставлені в Париж зі столиці ЦАР Бангі.

DW.COM

МЗС Росії найзручніше вважати вбивство трьох журналістів в ЦАР пограбуванням. Однак усе може бути набагато складніше, заявив в інтерв'ю DW німецький фахівець, який перебуває в цій африканській країні. (03.08.2018)

Троє журналістів з Росії вирушили до Центральноафриканської республіки, щоб знімати фільм про діяльність приватних військових компаній. Мотивом вбивства, можливо, було пограбування. (31.07.2018)

В рамках кримінальної справи допитані родичі загиблих, які визнані потерпілими, повідомив СКР. Слідчі також допитують колег, знайомих загиблих росіян і тих, хто може мати будь-яку інформацію. 

Журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв і оператор Кирило Радченко були вбиті в ЦАР 30 липня. Росіяни працювали над розслідуванням "Російські найманці" про приватну військову компанію Вагнера - неофіційну військову організацію, яка не входить до складу регулярних збройних сил Росії. За даними МЗС РФ, нині в ЦАР працюють 175 російських інструкторів, зокрема п'ятеро військових і 170 цивільних.

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