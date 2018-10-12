Тягнибок не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента

Голова Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що не планує балотуватися на президентських виборах, запланованих на 2019 рік. "Я не буду висувати свою кандидатуру на посаду президента України", - сказав Тягнибок перед початком маршу до 76-ї річниці заснування Української повстанської армії (УПА) під гаслом "Повернемо Україну українцям!" у неділю, 14 жовтня, в Києві.

Водночас Тягнибок зазначив, що вважає важливим, щоб від націоналістичних сил був висунутий єдиний кандидат. За його словами, ВО "Свобода" пропонує таким єдиним кандидатом у президенти заступника голови партії, екс-віце-спікера Верховної Ради Руслана Кошулинського.

У марші, який розпочався о 16:40 за київським часом, беруть участь близько 10 тисяч осіб, зазначає агентство "Українські новини". У ході беруть участь прихильники політичної партії "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" та організація C14. Марш проходить без ексцесів.

6,2 тисячі правоохоронців охороняють громадський порядок у Києві під час святкування Дня захисника України 14 жовтня. Серед правоохоронців - 3500 тисячі бійців Нацгвардії, ідеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Києві. На цей день припадають також православне свято Покрови та річниця заснування УПА.

Щоб не допустити грубих порушень правопорядку, загони поліції посилено патрулюють вулиці міста і місця скупчення громадян. Також несуть службу групи швидкого реагування та чергують посилені слідчо-оперативні групи. У метро пасажирів перевіряють правоохоронці за участю кінологів із собаками, що спеціалізуються на пошуку вибухівки.