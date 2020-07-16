Тшасковський анонсував створення нового громадянського руху в Польщі

Мер Варшави, екскандидат від опозиційної "Громадянської коаліції" на виборах президента Польщі Рафал Тшасковський анонсував у п'ятницю, 17 липня, створення нового громадянського руху.

"Ми вибудуємо рух, який дозволить нам (...) використовувати цю величезну енергію, яку ми змогли створити за останні місяці", - сказав Тшасковський на мітингу в портовому місті Гдиня, цитує агенція новин dpa.

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Серед пріоритетів нового руху, за словами політика, будуть захист навколишнього середовища, зайнятість, охорона здоров'я та рівні шанси на освіту.

"Десять мільйонів людей проголосували за відкриту, толерантну, європейську Польщу. (...) Попереду - важкі часи. Тому нам потрібно бути разом, щоб захищати громадянське суспільство, місцеве самоврядування, вільні ЗМІ і неурядові організації", - сказав опозиціонер, критикуючи політику правлячої націонал-консервативної партії "Право та справедливість".

Говорячи про новий рух, Тшасковський неодноразово вживав вираз "нова солідарність", таким чином натякаючи на відому профспілку, створену майже 40 років тому в Гданську.

Водночас політик заявив, що залишатиметься членом та заступником лідера партії "Громадянська платформа". "Я готовий працювати, (...) аби змінити "Громадянську платформу" на краще, відкрити її для нових людей, особливо молодих людей", - сказав він, наголосивши, що "нам потрібно достукатися до тих, хто думає інакше".

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Як зауважує dpa, хоча на останніх виборах Тшасковський акумулював більшість голосів прихильників декількох опозиційних партій, утім багато з них не розглядаються як виборці, які можуть підтримати "Громадянську платформу".

Нагадаємо, 12 липня пройшов другий тур виборів президента Польщі. На них з невеликим відривом переміг чинний президент Анджей Дуда. Явка на виборах склала 68,12 відсотка, що є незвично високим показником.

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