Туск і Ґаук застерегли щодо "агресивної політики" Путіна

Колишній президент ФРН Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) та колишній президент Європейської Ради Дональд Туск застерегли щодо загрози для європейської єдності, яка виходить з боку Росії. Про це обидва політики сказали в неділю, 1 грудня, під час вручення Дональду Туску премії імені Маріон Денгофф (Marion Dönhoff) за порозуміння та примирення між народами.

Зокрема Ґаук зазначив, що "збереження єдності ЄС було визначальним напрямком" діяльності Туска на посаді президента Європейської Ради. "Його (Туска. - Ред.) непокоїла агресивна політика (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна, яка проявилася не лише в анексії Криму і на Сході України, але і в його спробах розколу всередині ЄС", - сказав Ґаук, цитує агенція новин dpa.

Туск наголошує на важливості підтримки України

Тим часом Туск у своїй промові під час отримання премії звернувся до європейців із закликом не допустити розколу в своїх лавах. На переконання Туска, країни Європи мають підтримувати трансатлантичні відносини, незалежно від того, хто на даний момент є президентом США.

Також він вказав не необхідність не залишати Україну напризволяще. "Підтримка України - у власних інтересах Європи", - наголосив Туск. На його думку, європейська безпека важливіша за короткострокові інтереси щодо Росії.

Заснована 2002 року премія імені графині Маріон Денгофф вручається за зроблений внесок у примирення між народами. Також цьогоріч премією Маріон Денгофф відзначено міжнародний молодіжний екологічний рух Fridays For Future.

Нагадаємо, 1 грудня приступив до роботи новий президент Європейської Ради Шарль Мішель. Дональд Туск перебував на цій посаді з 1 грудня 2014 року.