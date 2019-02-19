 Туск: Європа ніколи не визнає анексію Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Туск: Європа ніколи не визнає анексію Криму

Європа ніколи не визнає анексію Російською Федерацією Криму й не відмовиться від санкцій проти Росії, заявив у Києві президент Європейської Ради Дональд Туск.

Дональд Туск

Дональд Туск (фото з архіву)

Європа ніколи не визнає анексію Російською Федерацією Криму й не відмовиться від санкцій проти Росії. Про це у вівторок, 19 лютого, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, виступаючи у Верховній Раді України.

"Хочу повторити, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму, не відмовиться від санкцій, доки росіяни не виконають своїх зобов'язань. Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. В цьому Європейський Союз і надалі буде єдиним", - сказав Туск під час "спеціального засідання Верховної Ради України з нагоди п'ятих роковин початку збройної агресії Російської Федерації проти України". За його словами, Євросоюз визнає європейські прагнення України та схвалює її європейський вибір.

DW.COM

Рада Євросоюзу на засіданні в Брюсселі обговорила українське питання. Підтримка Києва посилюється, однак в ЄС є чіткі очікування від української влади, зокрема у контексті виборів. (18.02.2019)

Вже упродовж найближчих тижнів Євросоюз може ухвалити нові санкції проти Росії, повідомила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. (18.02.2019)

У своїй промові, яку Туск виголосив українською мовою, він також застеріг українських політиків від надмірного протистояння на майбутніх виборах, що може стати подарунком для опонентів України в Європі. "Не завдайте одне одному надмірної шкоди на найближчих виборах. Ваша історія, як і історія мого народу, демонструє, що внутрішні конфлікти в наших двох країнах є найбільшим подарунком для третьої сторони. Також пам'ятайте, що ваші опоненти в Європі очікують будь-якого приводу, щоб зіпсувати нинішню солідарність між Брюсселем і Києвом. А різкий конфлікт між вами може виявитися саме таким приводом", - сказав президент Європейської Ради.

Нагадаємо, що раніше того ж дня Туск разом з президентом України Петром Порошенком вшанували в центрі Києва пам'ять жертв розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності, що стався в лютому 2014 року.

Також за темою

Fahne Ukraine und EU

Брюссель вимагає дій: чого ЄС очікує від Києва в 2019 році 18.02.2019

Рада Євросоюзу на засіданні в Брюсселі обговорила українське питання. Підтримка Києва посилюється, однак в ЄС є чіткі очікування від української влади, зокрема у контексті виборів.

Federica Mogherini

ЄС може ухвалити нові санкції щодо Росії протягом найближчих тижнів - Могеріні 18.02.2019

Вже упродовж найближчих тижнів Євросоюз може ухвалити нові санкції проти Росії, повідомила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

"Північний потік-2": 5 міфів про трубу (18.02.2019) 18.02.2019

Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність ЄС від Росії, чи замерзне без цієї труби Німеччина і чи можливо ще зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2".

Реклама

Докладно

Учасник руху жовтих жилетів біля Тріумфальної арки в Парижі, 16 лютого 2019 року

Підйом антисемітизму у Франції - до чого тут "жовті жилети"

Франція намагається боротися зі спалахом антисемітизму, який також пов'язують із рухом "жовтих жилетів". Репортаж DW. 

На фермі під Львовом вирощують равликів

Бізнес в Україні: проблиски світла на темному горизонті

Попри складну економічну ситуацію в Україні, розвиток малого і середнього бізнесу в останні роки дає надію. Репортаж DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  