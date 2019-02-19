Туск: Європа ніколи не визнає анексію Криму

Європа ніколи не визнає анексію Російською Федерацією Криму й не відмовиться від санкцій проти Росії. Про це у вівторок, 19 лютого, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, виступаючи у Верховній Раді України.

"Хочу повторити, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму, не відмовиться від санкцій, доки росіяни не виконають своїх зобов'язань. Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. В цьому Європейський Союз і надалі буде єдиним", - сказав Туск під час "спеціального засідання Верховної Ради України з нагоди п'ятих роковин початку збройної агресії Російської Федерації проти України". За його словами, Євросоюз визнає європейські прагнення України та схвалює її європейський вибір.

У своїй промові, яку Туск виголосив українською мовою, він також застеріг українських політиків від надмірного протистояння на майбутніх виборах, що може стати подарунком для опонентів України в Європі. "Не завдайте одне одному надмірної шкоди на найближчих виборах. Ваша історія, як і історія мого народу, демонструє, що внутрішні конфлікти в наших двох країнах є найбільшим подарунком для третьої сторони. Також пам'ятайте, що ваші опоненти в Європі очікують будь-якого приводу, щоб зіпсувати нинішню солідарність між Брюсселем і Києвом. А різкий конфлікт між вами може виявитися саме таким приводом", - сказав президент Європейської Ради.

Нагадаємо, що раніше того ж дня Туск разом з президентом України Петром Порошенком вшанували в центрі Києва пам'ять жертв розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності, що стався в лютому 2014 року.