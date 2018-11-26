Туск: Європа залишиться об'єднаною у підтримці України

Президент Європейської Ради Дональд Туск у понеділок, 26 листопада, засудив дії Росії з захоплення українських суден біля Керченської протоки і закликав російську владу утриматися від подальших провокацій.

"Я засуджую російське використання сили в Азовському морі. Російська влада має повернути українських моряків та судна, а також утриматися від подальших провокацій", - заявив Туск у своєму мікроблозі Twitter. Туск також повідомив, що обговорив ситуацію з президентом України Петром Порошенком і планує пізніше у понеділок зустрітися з його представниками.

"Європа залишиться об'єднаною у підтримці України", - наголосив президент Європейської Ради.

Під час телефонної розмови з Петром Порошенком Дональд Туск запевнив, що "зробить все можливе для консолідації позиції країн Європейського Союзу на підтримку України в її відсічі російській агресії і для продовження політики санкцій", повідомили у прес-службі президента України.

Своєю чергою речник канцлерки Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) також закликав Росію звільнити українських моряків і кораблі, інформує агенція AP.

Зайберт закликав Україну і РФ до якнайшвидшого діалогу з метою з'ясувати ситуацію і знизити напругу. Речник німецького уряду наголосив, що інцидент у Керченській протоці ставить "серйозні питання щодо застосування військової сили Росією, для якої у світлі відомих наразі фактів немає жодного очевидного виправдання".

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями у районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні. Президент України Петро Порошенко звернувся до депутатів Верховної Ради України із закликом прибути на позачергове засідання 26 листопада для обговорення та розгляду проекту рішення про запровадження воєнного стану. Остаточне рішення про запровадження воєнного стану має ухвалити український парламент.