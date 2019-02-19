Туск у Києві: візит солідарності і заохочення до реформ

Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск, який прибув до Києва із візитом солідарності, у вівторок, 19 лютого, вшанували пам'ять жертв розстрілу протестувальників під час Євромайдану. Далі європейський гість прибув до українського парламенту, де саме проходило засідання у зв'язку з п'ятою річницею початку збройної агресії Росії проти України.

У своєму виступі з трибуни Верховної Ради, Туск підтвердив відданість Брюсселя партнерству з Україною, а також запевнив, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму та не відмовиться від антиросійських санкцій. "Ви встояли, хоча ваші партнери не завжди допомагають вам так, як належить... Також ЄС не змириться з жодним актом агресії РФ у морі", - сказав Туск, явно у контексті захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці.

П'ять порад Києву

Туск виголошував свою промову українською мовою і заявив, що попри протидію деяких "друзів Росії" у Євросоюзі, друзі України гарантують їй подальшу підтримку в боротьбі за спільні європейські цінності та відбиття російської агресії. "Не може бути справедливої Європи без незалежної України. Не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простіше кажучи, не може бути Європи без України!" - сказав Туск і дав п'ять порад офіційному Києву.

Серед них він згадав про необхідність уникнути внутрішніх чвар під час виборів президента і парламенту цього року, реваншу націоналізму і "наркотику популізму". "Основа об'єднаної Європи - це солідарність замість егоїзму, історична правда замість пропаганди. Небезпека спокуси радикального популізму народжується з комплексів і слабкості. А українці сьогодні мають всі підстави і права почуватися гордими і сильними", - сказав Туск. Також він закликав продовжити боротьбу з корупцією і відкрити соціальні ліфти для молоді.

Символічний підпис

Президент України Петро Порошенко, який теж виступав у ВР, завершив свою промову підписанням зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. Він наголошував, що вбивство Небесної Сотні стало початком кривавої війни, яку Росія розв'язала заради відновлення імперії, а анексія Криму і окупація частин території Донбасу стали прелюдією гібридної війни не тільки проти України, а й проти Заходу.

Із зали пролунала і критика: лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав президента Порошенка якнайшвидше винести на затвердження Верховної Ради проект закону про зміни до української Конституції, якими закріплюється статус кримськотатарської автономії. "Право кримськотатарського народу на самовизначення, як корінного народу України, надасть нашій державі і міжнародним партнерам нові правові інструменти і важелі з відновлення суверенітету України над Кримом", - пояснив Чубаров.

У засіданні також взяли участь депутати польського і литовського сеймів. Головний же гість - Дональд Туск - виступом у Верховній Раді не обмежився. За програмою візиту він також встиг відвідати Львів. Там він прогулявся містом, зустрівся із мером Андрієм Садовим та залишив запис у Книзі почесних гостей.