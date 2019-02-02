 Туск: Прихильники Brexit без плану заслуговують на ″особливе місце в пеклі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Туск: Прихильники Brexit без плану заслуговують на "особливе місце в пеклі"

Євросоюз сподівається на реалістичні пропозиції від британського уряду щодо виходу країни зі спільноти, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск. Він різко розкритикував прихильників неврегульованого Brexit.

Дональд Туск очікує реалістичного плану від Лондона щодо Brexit

Дональд Туск очікує реалістичного плану від Лондона щодо Brexit

Європейський Союз не робитиме Великобританії нової пропозиції щодо її виходу зі спільноти, заявив у середу, 6 лютого, перед новим раундом переговорів з британською прем'єркою Терезою Мей президент Європейської Ради Дональд Туск, передає агенція Reuters. Він сподівається на те, що очільниця британського уряду зможе представити реалістичні пропозиції щодо Brexit.

"Я сподіваюся, що завтра ми почуємо від прем'єр-міністерки реалістичну пропозицію щодо виходу з глухого кута, в якому опинився процес упорядкованого виходу Великобританії з ЄС після останніх голосувань у палаті громад", - заявив Туск після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Одночасно він зазначив, що ЄС має бути готовий і до виходу Великобританії з блоку без досягнення угоди.

Президент Європейської Ради різко розкритикував прихильників такого "жорсткого" Brexit. "Я ставлю собі питання, як виглядає те особливе місце в пеклі для тих, хто підтримував Brexit навіть без натяку на план того, як провести його безпечно", - заявив Туск.

Головною темою нових переговорів між Брюсселем і Лондоном має стати питання кордону після Brexit між членом ЄС Республікою Ірландія та Північною Ірландією, що є частиною Сполученого королівства. "Я сподіваюся, що британський уряд представить нам ідеї, які будуть поважати цю точку зору (збереження миру в Північній Ірландії - Ред.), а також будуть користуватися стабільною і чіткою підтримкою більшості в палаті громад", - заявив Туск. Напередодні під час виступу у північноірландському Белфасті Тереза Мей заявила, що не допустить відновлення жорсткого кордону на острові Ірландія.

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Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на кінець березня 2019 року, однак між сторонами ще немає затвердженої угоди про відносини після цього. Якщо вона не з'явиться до того часу, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.

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