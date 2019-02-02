Туск: Прихильники Brexit без плану заслуговують на "особливе місце в пеклі"

Європейський Союз не робитиме Великобританії нової пропозиції щодо її виходу зі спільноти, заявив у середу, 6 лютого, перед новим раундом переговорів з британською прем'єркою Терезою Мей президент Європейської Ради Дональд Туск, передає агенція Reuters. Він сподівається на те, що очільниця британського уряду зможе представити реалістичні пропозиції щодо Brexit.

"Я сподіваюся, що завтра ми почуємо від прем'єр-міністерки реалістичну пропозицію щодо виходу з глухого кута, в якому опинився процес упорядкованого виходу Великобританії з ЄС після останніх голосувань у палаті громад", - заявив Туск після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Одночасно він зазначив, що ЄС має бути готовий і до виходу Великобританії з блоку без досягнення угоди.

Президент Європейської Ради різко розкритикував прихильників такого "жорсткого" Brexit. "Я ставлю собі питання, як виглядає те особливе місце в пеклі для тих, хто підтримував Brexit навіть без натяку на план того, як провести його безпечно", - заявив Туск.

Головною темою нових переговорів між Брюсселем і Лондоном має стати питання кордону після Brexit між членом ЄС Республікою Ірландія та Північною Ірландією, що є частиною Сполученого королівства. "Я сподіваюся, що британський уряд представить нам ідеї, які будуть поважати цю точку зору (збереження миру в Північній Ірландії - Ред.), а також будуть користуватися стабільною і чіткою підтримкою більшості в палаті громад", - заявив Туск. Напередодні під час виступу у північноірландському Белфасті Тереза Мей заявила, що не допустить відновлення жорсткого кордону на острові Ірландія.

Наприкінці січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб уряд поновив переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop - механізм для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між Республікою Ірландія та Північною Ірландією. Однак ЄС відмовляється поновлювати переговори.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на кінець березня 2019 року, однак між сторонами ще немає затвердженої угоди про відносини після цього. Якщо вона не з'явиться до того часу, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.