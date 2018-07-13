Туск закликав світових гравців відмовитися від торговельних воєн

Європейський Союз закликає Сполучені Штати Америку, Китай та Росію припинити торговельні війни. "Це загальний обов'язок Європи та Китаю, а також Америки та Росії, не знищити (глобальний торговельний порядок - Ред.), а поліпшити його, не починати торговельні війни, які так часто перетворювалися в жорсткі конфлікти в нашій історії", - заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у понеділок, 16 липня, після зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном у рамках щорічного саміту ЄС-Китай у Пекіні. Він додав, що ще є час, щоб запобігти "конфліктам та хаосу".

За словами Туска, світ потребує торговельних реформ, а не конфронтації. "Сьогодні перед нами постає дилема - грати в жорстку гру, наприклад, у тарифні війни та конфлікти в таких країнах, як Україна та Сирія, або шукати спільні рішення на основі чесних правил", - додав він.

Туск також наголосив на важливості покращення ситуації у світі. "Європа та Китай, Америка та Росія, сьогодні в Пекіні та в Гельсінкі, несуть відповідальність за покращення світового порядку, а не за його знищення. Я сподіваюся, що це повідомлення досягне Гельсінки", - написав він у Twitter. 16 липня у Гельсінки відбудеться зустріч президентів США та Росії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита на європейську сталь та алюміній, а також на низку товарів з Китаю. У відповідь на це ЄС та КНДР також підвищили тарифи на американські товари.