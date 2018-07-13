 Туск закликав світових гравців відмовитися від торговельних воєн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Туск закликав світових гравців відмовитися від торговельних воєн

Європа, США, Китай та Росія мають не знищувати торговельний порядок у світі, а поліпшувати його, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск.

Дональд Туск закликав світових гравців утриматись від торговельних воєн

Дональд Туск закликав світових гравців утриматись від торговельного протистояння

Європейський Союз закликає Сполучені Штати Америку, Китай  та Росію припинити торговельні війни. "Це загальний обов'язок Європи та Китаю, а також Америки та Росії, не знищити (глобальний торговельний порядок - Ред.), а поліпшити його, не починати торговельні війни, які так часто перетворювалися в жорсткі конфлікти в нашій історії", - заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у понеділок, 16 липня, після зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном у рамках щорічного саміту ЄС-Китай у Пекіні. Він додав, що ще є час, щоб запобігти "конфліктам та хаосу". 

За словами Туска, світ потребує торговельних реформ, а не конфронтації. "Сьогодні перед нами постає дилема - грати в жорстку гру, наприклад, у тарифні війни та конфлікти в таких країнах, як Україна та Сирія, або шукати спільні рішення на основі чесних правил", - додав він.

Туск також наголосив на важливості покращення ситуації у світі. "Європа та Китай, Америка та Росія, сьогодні в Пекіні та в Гельсінкі, несуть відповідальність за покращення світового порядку, а не за його знищення. Я сподіваюся, що це повідомлення досягне Гельсінки", - написав він у Twitter. 16 липня у Гельсінки відбудеться зустріч президентів США та Росії. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита на європейську сталь та алюміній, а також на низку товарів з Китаю. У відповідь на це ЄС та КНДР також підвищили тарифи на американські товари.

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