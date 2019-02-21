Туск висловився за відтермінування Brexit, Мей хоче встигнути вчасно

Перенесення дати виходу Великобританії з Євросоюзу, запланованого наразі на 29 березня 2019 року, є "раціональним рішенням", заявив у понеділок, 25 лютого, голова Європейської Ради Дональд Туск. "Я вважаю, що в ситуації, в якій ми перебуваємо, перенесення було б раціональним рішенням, але прем'єр-міністрка Мей все ж таки вважає, що зможе уникнути цього сценарію", - сказав він після переговорів із Терезою Мей у єгипетському Шарм-ель-Шейху, інформує агенція новин Reuters.

За словами Туска, він та британська прем'єрка обговорили "правовий і політичний контекст" потенційного перенесення дати Brexit. "Для мене абсолютно зрозуміло, що немає більшості у Палаті громад для затвердження угоди. Ми зіткнемося з альтернативним, хаотичним Brexit, або з перенесенням", - зазначив він. За його словами, чим ближчою є дата 29 березня, тим більшою стає ймовірність перенесення дати виходу Британії з блоку, що є "об'єктивним фактом".

Лондон сподівається дотриматися дедлайну

Попри цю пропозицію, Тереза Мей наполягає на виході з ЄС у встановлений раніше термін. "В наших можливостях - вийти з угодою 29 березня. І це є тим, на що сфокусована уся моя енергія", - зазначила вона, цитує агенція dpa. Мей додала, що її команда буде надалі працювати з Брюсселем для розв'язання проблеми навколо backstop - механізму для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та Північною Ірландією, що є частиною Великобританії. На усуненні цього механізму з договору про вихід з ЄС наполягає британський парламент.

Раніше стало відомо, що британський уряд розглядає можливість перенесення дати Brexit на два місяці, якщо Терезі Мей так і не вдасться заручитися підтримкою в парламенті найближчим часом. Напередодні, 24 лютого, вона запропонувала перенести голосування за угоду про Brexit до 12 березня - лише за два тижні до самого запланованого виходу.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року, однак сторони ще не затвердили угоду про відносини після цього. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий" Brexit.