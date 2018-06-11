Туризм у КНДР: за і проти поїздки до диктаторської країни

Тури до Північної Кореї бронює рекордна кількість туристів, яким цікаво на власні очі побачити цю сумнозвісну країну. Але при цьому втікачі з КНДР, родичів та друзів яких північнокорейський режим кинув у в'язниці, воліли б, щоб туристи ліпше обрали інші напрямки для подорожей.

Туристів у КНДР більшає

Переважна більшість туристів прибуває до КНДР з сусіднього Китаю. За даними китайської державної газети Global Times, у першому півріччі 2019 року їхня кількість значно зросла. Так, протягом перших трьох місяців цього року кордон між КНР і КНДР перетинало майже дві тисячі осіб щодня. Північна Корея, яка має слабко розвинену туристичну інфраструктуру, включаючи готелі та ресторани, у березні оголосила про плани обмежити однією тисячею на день кількість туристів, що прибувають до країни.

Загалом же торік КНДР відвідало близько ста тисяч туристів. Вони подорожували виключко у складі туристичних груп - і їм у країні показали лише ті місця, які дозволяє бачити режим Кім Чен Ина. Серед цих місць - величезна площа Кім Ір Сена, на якій проводяться військові паради, Монумент ідей Чучхе - пам'ятник висотою 170 метрів, встановлений у 1982 році на честь 70-річчя Кім Ір Сена, а також копія будинку у горах Пектусан, у якому, як вчать північних корейців, народився батько нинішнього диктатора, Кім Чен Ір.

Наскільки сильною є армія Північної Кореї? Одна з найбільших армій у світі Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

Наскільки сильною є армія Північної Кореї? Сучасні озброєння За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

Наскільки сильною є армія Північної Кореї? Військовий парад Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

Наскільки сильною є армія Північної Кореї? МБР "Хвасон-14" На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

Наскільки сильною є армія Північної Кореї? Випробування ядерної зброї будуть продовжені Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

Наскільки сильною є армія Північної Кореї? Загроза світу З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

Наскільки сильною є армія Північної Кореї? "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню? Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп. Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський



Фестиваль "Аріран"

Також туристів приваблює фестиваль "Аріран", в рамках якого тисячі дітей виконують масові музично-акробатичні танці зі складною хореографією, прославляючи свій народ і лідерів країни. Це відбувається на найбільшому у світі за розмірами Стадіоні Першого травня, який вміщує 114 тисяч глядачів. Цьогорічне шоу було несподівано скасоване після того, як Кім Чен Ин висловив своє невдоволення ним, і поки що залишається незрозумілим, коли фестиваль буде відновлено.

Але, попри це, туристи продовжують прибувати до країни. Один з втікачів з КНДР, Чу Чжун Бей, волів би, щоб цього не відбувалося. "Туристам не слід навіть показуватися у Північній Кореї. Будь-ким, хто туди приїжджає, маніпулює режим країни. Їм кажуть лише те, що влада КНДР хоче вкласти їм у вуха", - нарікає чоловік, який нині проживає у Південній Кореї.

Він з жалем констатує, що туристи, які не мають інших джерел інформації про справжнє життя у КНДР та не мають змоги побачити, наскільки жалюгідним життям живуть звичайні люди, повернуться звідти з переконанням, що Північна Корея є безпечним і щасливим місцем. "А вона не є безпечною і не є щасливою", - каже Чу Чжун Бей.

Він втік з КНДР у 2008 році після того, як розчарувався режимом країни. Його батько був політичним в'язнем, його заарештували, коли Чу було вісім років. Одну з його старших сестер також ув'язнили з політичних мотивів, і він не знає, чи вона досі жива. Він сподівається на це, але вже протягом кількох років навіть не намагається вийти з нею на зв'язок, щоб не наразити її на небезпеку у тому разі, якщо сили безпеки країни виявлять, що вона спілкується з кимось за межами КНДР. "Людям, що відвідують Північну Корею, розповідають про "перемогу ідеології Чучхе". Їм розповідають про велич родини Кім. Я знаю про це, оскільки саме цього мене вчили, коли я був школярем. Але це брехня", - розповідає Чу Чжун Бей .

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Пропаганда і гроші

Хо Кван Іль, який очолює Комітет з демократизації КНДР у Сеулі, втік з Північної Кореї у 1985 році. Він бачить для Пхеньяна два мотиви у тому, щоб туристи і надалі приїжджали до країни: пропаганда і готівка у твердій валюті. "Відтоді як Організація Об'єднаних Націй запровадила санкції, КНДР справді доводиться виживати. Туризм є одним з кількох способів, якими вони все ще можуть заробити гроші", - каже він у розмові з DW.

Він стверджує, що ті гроші, які туристи витрачають в країні, надходять напряму до політичних фондів Кім Чен Ина. Далі він використовує ці ресурси, щоб купити лояльність політиків і військових і таким чином й надалі забезпечувати собі владу. "Туризм допомагає продовжувати життя режиму Північної Кореї. Я впевнений, що туристична галузь теж має підпасти під міжнародні санкції, щоб припинити потік грошей до Кіма", - вважає Хо Кван Іль.

Спілкування з зовнішнім світом

Але не усі поділяють таку точку зору. "Туризм не підтримує режим у Північній Кореї, а люди, які відвідали країну, не висловлюють свою підтримку режиму, - переконує Сімон Кокерелл, керівник турфірми Koryo Tours, яка організовує тури до КНДР. - Так само жодна туристична компанія, яка привозить відвідувачів до Китаю, не погодиться з тим, що вона підтримує китайський уряд".

Кокерелл також відкидає твердження про те, що гроші з туристичного сектора спрямовуються до уряду країни. Він наголошує, що готелі, ресторани та інші партнери його компанії у КНДР повинні оплачувати працю свого власного персоналу та мають інші поточні видатки.

"Більшість північних корейців ніколи не мають можливості поспілкуватися з іноземцем. Враження про іноземців у них складається лише з того, що їм розповідає про них їхній власний уряд. Тому коли вони зустрічають іноземців, вони бачать зовсім іншу картину", - аргументує свою позицію Кокерелл. І коли люди розуміють, що усе те, що їм раніше розповідала держава, було неправдою, вони починають ставити питання щодо інших "правд", якими їх годували протягом усього життя, підсумовує представник туристичної компанії.